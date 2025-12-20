Ένας 22χρονος ταυτοποιήθηκε από την Τροχαία Αγίου Νικολάου μετά από επικίνδυνους ελιγμούς με μηχανή μεγάλου κυβισμού χωρίς πινακίδες. Κατά τη διαφυγή του, έπεσαν από τη μηχανή δύο σακούλες με πρόσφατες αγορές των οποίων οι αποδείξεις οδήγησαν στην αναγνώρισή του. Ο νεαρός παραδέχθηκε την πράξη του, του επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ, αφαιρέθηκε το δίπλωμά του για 2,5 χρόνια και η μηχανή ακινητοποιήθηκε, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν είχε την κατάλληλη άδεια οδήγησης.

Ευτυχώς δεν σημειώθηκε ατύχημα, παρά το γεγονός ότι οι σούζες έγιναν σε δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία.