Συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου και ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής του μειοδοτικού διαγωνισμού για την αποπεράτωση της κατασκευής του Κλειστού Γυμναστηρίου Αγίου Νικολάου, συνολικού προϋπολογισμού 1.950.000 ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Τομέα Αθλητισμού του ΥΠΑΙΘΑ.

Συνολικά οχτώ κατασκευαστικές εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον και κατέθεσαν προσφορές στο πλαίσιο του διαγωνισμού, ορισμένες εκ των οποίων έχουν αναλάβει στο παρελθόν την κατασκευή και άλλων έργων του Δήμου. Οι προσφορές με τη μεγαλύτερη έκπτωση που κατέθεσαν οι δύο πρώτες στην κατάταξη εταιρείες απέχουν μεταξύ τους μόλις 1,4%, ενώ η τρίτη προσφορά από την πρώτη κατά 12,39%. Η όγδοη προσφορά ήταν 7,84%.

Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μαν. Μενεγάκης στη συνεδρίαση της επιτροπής, ο πρώτος ο οποίος κατέθεσε προσφορά με τη μεγαλύτερη έκπτωση (28,26%), επειδή ο μέσος όρος της διαφοράς με τις υπόλοιπες είναι πάνω από 10% θα προσκληθεί από την επιτροπή για να αιτιολογήσει, καταθέτοντας συγκεκριμένα τεχνικά τεκμήρια, την προσφορά του και να προχωρήσει η διαδικασία.

Όπως τονίζει η επιτροπή του διαγωνισμού, διαπίστωσε ότι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο με βάση την τιμή, εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα ποσοστιαίων μονάδων από το μέσο όρο των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν. Με βάση το νόμο, η αναθέτουσα αρχή (η Δημοτική Επιτροπή) απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς (συμμετέχουσες εταιρείες στο διαγωνισμό) να εξηγήσουν την τιμή που πρόσφεραν ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά που κατέθεσαν εντός 20 ημερών από την ημέρα που θα τους κοινοποιηθεί η σχετική πρόσκληση.

Το γεγονός ότι εκδηλώθηκε τέτοιο ενδιαφέρον από εταιρείες και υπήρξαν οχτώ προσφορές είναι θετικό, είπε ο δήμαρχος. Τόνισε ότι η διαδικασία πρέπει να τρέξει, αφού υπάρχει όρος στην απόφαση χρηματοδότησης του έργου ότι η σύμβαση με την κατασκευάστρια εταιρεία πρέπει να υπογραφεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025. Με την ελπίδα ότι δεν θα προκύψουν ενστάσεις από κάποιους από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, αυτό φαίνεται εφικτό. Εξάλλου το Κλειστό Γυμναστήριο Τ10 είναι ήδη επιβαρυμένο, αφού είχε παραμείνει ημιτελές επί 21 χρόνια και κατέστη εφικτή η χρηματοδότηση της ολοκλήρωσής του, με την στήριξη του σχετικού αιτήματος του Δήμου Αγίου Νικολάου από τον Αντιπρόεδρο της Βουλής Γιάννη Πλακιωτάκη και τη θετική ανταπόκριση του αν. υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ