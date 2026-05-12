Την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, ημέρα θερμή για την εποχή, επέλεξαν οι δύο «αδερφοί» σύλλογοι της ανατολικής Κρήτης, Ορειβατικός Αγίου Νικολάου και Φυσιολατρικός Ορειβατικός Σύλλογος Σητείας, να ανέβουν στην κορυφή Κλήρος (1.331 μ.) της Θρυπτής –μια από τις πιο όμορφες της περιοχής μας λόγω άπλετης θέας.

Η πεζοπορία ξεκίνησε λίγο πιο πάνω απ’ το καταπράσινο και γραφικό χωριό του Ορεινού (620μ.), το νοτιοδυτικότερο της επαρχίας Σητείας και στα σύνορα με την επαρχία Ιεράπετρας, γνωστό για τις παραδοσιακές ταβέρνες και καφενεία, το φαράγγι των Κόκκινων Πεταλούδων και τον καταρράκτη του, την τεχνητή λίμνη «Σκάφη», αφετηρία για πολλές πεζοπορίες στην περιοχή. Το προσεγγίσαμε από διαφορετική πλευρά η κάθε ομάδα, αφού ξεκινήσαμε από Άγιο Νικόλαο και Σητεία αντίστοιχα. Η απόσταση περίπου ίση και από τις δυο πόλεις, μ’ άλλα λόγια αν και στον νομό μας, …πολύ μακριά!

Ήδη από την αρχή φάνηκε ότι η περιοχή δέχεται αρκετά νερά, καθώς μεγάλες κολύμπες στον χωματόδρομο δυσχεραίνουν την διάβασή, ενώ ρυάκια και μικρά καταρρακτάκια ακούγονται εδώ κι εκεί. Αμπέλια, όπου τα χορτοκοπτικά εργάζονται ασταμάτητα, αγροί γεμάτοι παπαρούνες, κυκλάμινα, ορχιδέες, τουλίπες κρητικές πιο ψηλά, μια φύση ανοιξιάτικη ακόμα εδώ και πανέμορφη!

Γρήγορα παίρνουμε ανηφορικά τον ελισσόμενο φάραγγα ανάμεσα στην ανατολική Παπούρα και τον Κλήρο. Η ελεύθερη ανάβαση χωρίς μονοπάτι κουράζει την ομάδα που με σύντομες στάσεις προσπαθεί να ανασυνταχθεί και να ανασάνει. Την προσπάθεια δυσκολεύει περισσότερο η άπνοια που επικρατεί, και κάνει τα πράγματα χειρότερα.

Πιο ψηλά ωστόσο αρχίζει να φυσά ανανεωτικό δροσερό αεράκι. Κάμποσοι μαυροπετρίτες ζυγιάζουν πάνω απ’ τα κεφάλια μας. Ο ήλιος κάνει τη μέρα χαρούμενη κι οι παρέες διασκεδάζουν την ανηφόρα με ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Έχουμε κάνει αρκετές κοινές εξορμήσεις μαζί και γνωριζόμαστε πλέον καλά. Μήπως δεν ξαναπροσπαθήσαμε τον Οκτώβριο να κάνουμε την ίδια διαδρομή, αλλά λόγω δυνατού αέρα βγήκαμε τελικά Παπούρα και μας έμεινε το απωθημένο; Όσοι θυμόμαστε εκείνη τη μέρα, δεν μπορούμε να μην κάνουμε σύγκριση με τη σημερινή!

Όσο ανεβαίνουμε ψηλά η θέα γίνεται συγκλονιστική. Απ’ αυτήν την κορυφή βλέπεις κυριολεκτικά όλο τον νομό: ΝΑ Γούδουρας και Κουφονήσι και ΝΔ θερμοκήπια Γρα Λυγιάς και νότιο κρητικό πέλαγος. ΒΔ Παχιάμμο και κόλπο Μεραμπέλλου ως τις κορφές της Δίκτης ψιλοχιονισμένες ακόμα. Επιπλέον όλες οι χαμηλές οροσειρές της περιοχής συγκλίνουν εδώ σε ένα Τα (ταυ): οι υπόλοιπες κορυφές της Θρυπτής, της Λάστρου και του δυτικού Ορνό. Χαζεύουμε αρκετή ώρα κι έπειτα παίρνουμε την κατηφόρα από την άλλη γνώριμη διαδρομή, προς τον οικισμό της Θρυπτής, την οποία ξέρουμε πολύ καλά. Εδώ υπάρχει μονοπάτι ευδιάκριτο στο μεγαλύτερο μέρος του, το οποίο ξεκουράζει στην επίπονη κατάβαση. Βγαίνουμε έτσι στον χωματόδρομο που συνδέει Θρυπτή και Ορεινό και η μόνη έννοια που μας μένει πια είναι που θα κάτσουμε για μεσημεριανό!!!

Ωραία μέρα, καλή παρέα, ενδιαφέρουσα πεζοπορία και δυνατή ανάβαση. Μοιρασμένη σχεδόν κι η καθοδήγηση: ο Νίκος Τζουανάκης του Φ.ΟΡ.Σ.Σ. μας ανέβασε στην κορυφή σε ένα καινούργιο μονοπάτι για εμάς κι ο Γιάννης Πάγκαλος του ΟΡ.ΣΥ.Α.Ν. μας κατέβασε απ’ το γνωστό μας μονοπάτι. Ευχαριστούμε και τους δύο, καθώς και τους 21 θαρραλέους ορειβάτες των δύο συλλόγων, που συμμετείχαν. Ήταν όλοι τους υπέροχοι! Ανυπομονούμε ήδη για την επόμενη κοινή εξόρμηση!

ΑΡΧΗΓΟΣ: Νίκος Τζουανάκης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γιάννης Πάγκαλος, Αργύρης Σφενδουράκης, Μαρία Μετζογιαννάκη, Μαρία Γιαλίζη