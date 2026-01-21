Μια σημαντική διάκριση είχε η μαθήτρια της Β΄ Λυκείου του 2ου ΓΕΛ Αγίου Νικολάου, Δήμητρα Φρουδαράκη. Προκρίθηκε στους πρώτους 20, στην τελική φάση του 3ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο». Ο διαγωνισμός είχε ως θέμα «Οι νέοι συζητούν για τη διαφθορά και τους τρόπους αντιμετώπισής της». Διοργανώθηκε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τις αξίες της ακεραιότητας, της διαφάνειας της δημόσιας λογοδοσίας, της ισονομίας, της δικαιοσύνης και του σεβασμού.

Η Δήμητρα κατέκτησε την 3η θέση πανελλαδικά! Στο διαγωνισμό συμμετείχαν περισσότεροι από 1000 μαθητές από όλη την Ελλάδα, ανάμεσα τους πολλοί από ιδιωτικά σχολεία.

Η Δήμητρα συμμετείχε στη 2η φάση που διεξήχθη στην Αθήνα τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου και αμέσως μετά την επιστροφή της μίλησε στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ για το διαγωνισμό, το αποτύπωμα που της άφησε, αλλά και τους στόχους της.

Εμπειρία και προκλήσεις

Η Δήμητρα αισθάνθηκε ικανοποίηση, ακούγοντας τα αποτελέσματα καθώς είχε δουλέψει πολύ σκληρά τόσο για να γράψει το δοκίμιο την περασμένη χρονιά, όσο και για να προετοιμάσει την παρουσίασή της. Ωστόσο για εκείνη ήταν μια μεγάλη έκπληξη και δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη. Η πιο απαιτητική στιγμή του διαγωνισμού σύμφωνα με την ίδια, ήταν οι ερωτήσεις που ακολούθησαν, έπειτα από την παρουσίαση. Σημείωσε ότι όταν πρωτο-ανακοινώθηκε ο διαγωνισμός, της φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι ήταν διαγωνισμός συγγραφής δοκιμίου. Εντρυφώντας στο θέμα για να το γράψει, της τράβηξε το ενδιαφέρον καθώς θεωρεί ότι πρόκειται για ένα αντικείμενο, που αγγίζει όλο τον κόσμο, ενώ εξήγησε ότι πολλές πτυχές του αντικειμένου αυτού δεν συζητιόνται όπως θα έπρεπε.

Η Δήμητρα ένιωσε μεγάλη τιμή που μπορούσε να είναι στο ίδιο τραπέζι με δημοσιογράφους, συγγραφείς, καθηγητές Πανεπιστημίου εξηγώντας ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο και της άρεσε το γεγονός ότι μπορούσε να κάνει μαζί τους συζήτηση υψηλού επιπέδου.

Ωστόσο από όλη την διαδικασία του διαγωνισμού κατάλαβε ότι εάν ενδιαφερθείς για ένα αντικείμενο αρκετά ώστε να το αναζητήσεις και να το ερευνήσεις, ανακαλύπτεις πολλά πράγματα, που αλλάζουν εντελώς το πώς βλέπει κανείς τον κόσμο. Θεωρεί ότι διαγωνισμοί όπως ο συγκεκριμένος δίνουν ένα πραγματικό «βήμα» στη νέα γενιά καθώς έχουν την δυνατότητα να μάθουν και να ασχοληθούν με τόσο σοβαρά θέματα όσο οι ενήλικες.

Η Δήμητρα μας εκμυστηρεύτηκε ότι υπάρχουν κάποιοι νέοι που είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι γύρω από θέματα διαφάνειας και ακεραιότητας ενώ υπάρχουν και αρκετοί που δεν είναι και αδιαφορούν ή δεν γνωρίζουν. Πιστεύει όμως ότι ο ρόλος της Παιδείας είναι σημαντικός για την αντιμετώπιση της διαφθοράς καθώς μέρος αυτού είναι οι αξίες που περνούν οι γονείς στα παιδιά τους σχετικά με την διαφάνεια και την ακεραιότητα. Αλλά και οι συζητήσεις που γίνονται στα σχολεία για θέματα επικαιρότητας.

Για το δοκίμιο

Της ζητήσαμε να μας κάνει μια σύντομη ανάπτυξη του δοκιμίου της. Προσπάθησε να δώσει μια ολική εικόνα του φαινομένου:

Ξεκίνησε κοιτώντας τις αιτίες της διαφθοράς και μίλησε για μια συμπεριφορά που ξεκινά από την εγωιστική φύση του ανθρώπου, η οποία μέσω των ανθρώπων που βρίσκονται στην εξουσία καταλήγει στην εκμετάλλευση των λαών και πιο συγκεκριμένα από τις ανεπτυγμένες χώρες των αναπτυσσόμενων χωρών, γι’ αυτό είπε πως φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη διαφθορά. Για παράδειγμα ανέφερε τις χώρες της Αφρικής ή της Ασίας από ότι της Ευρώπης. Έπειτα ανέλυσε μερικές από τις συνέπειές της, που είναι η οικονομική επιβράδυνση και οι κοινωνικές ανισότητες.

Για τους τρόπους αντιμετώπισης ανέφερε ότι παρατηρώντας ιστορικά, τα δείγματα επαναστάσεων και κινημάτων κατά της διαφθοράς, αυτό που πρέπει να γίνει είναι οι άνθρωποι από μόνοι τους να ξεσηκωθούν διότι τα πράγματα δεν θα αλλάξουν από μόνα τους, εάν δεν θέλουν οι άνθρωποι να τα αλλάξουν.

Από την πλευρά της πολιτείας σημείωσε ότι μπορούν να αξιοποιηθούν νέες τεχνολογίες, να υπάρχουν ψηφιακά συστήματα αναφοράς και καταγγελιών (που ήδη υπάρχουν) ωστόσο δυστυχώς οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν και δεν υποβάλουν καταγγελίες.

Δικαιοσύνη και τεχνητή νοημοσύνη

Την ρωτήσαμε τι ήταν εκείνο που συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της στρογγυλής τράπεζας και το βρήκε ενδιαφέρον. Η Δήμητρα μας είπε ότι αυτό που την έβαλε σε σκέψεις ήταν κάτι που ανέφερε μια κοπέλα, που ανέπτυξε το γεγονός ότι εφόσον η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να προσποιηθεί, δεν μπορούμε να της δώσουμε την ευθύνη για τις πράξεις της. Εκφράζοντας το ερώτημα τελικά επομένως, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην δικαιοσύνη ένα εργαλείο που δεν αποφέρει ευθύνη για τις πράξεις του;

Στήριξη

Σημαντικός παράγοντας για την ίδια ήταν και η οικογένειά της, που την στήριζαν όταν ξενυχτούσε για να διαβάζει επίσημα έγγραφα και συμφωνίες πάνω στη διαφθορά, αλλά και για να φτιάξει την παρουσίασή της. Παράλληλα την στήριξαν και στο ταξίδι στην Αθήνα και αισθανόταν έντονα την στήριξη από το περιβάλλον της.

Θέλησε να παροτρύνει και άλλα παιδιά να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό εξηγώντας ότι δεν έχουν να χάσουν απολύτως τίποτα και ακόμη και αν δεν διακριθούν σίγουρα θα βγουν κερδισμένοι! Υπογράμμισε ότι και εκείνοι που διακρίθηκαν αυτό που κέρδισαν πραγματικά δεν ήταν τα βραβεία, αλλά η εμπειρία του ίδιου του δοκιμίου, της έρευνας και της σκέψης.

Ενδιαφέροντα και ανθρωπισμός

Η Δήμητρα επαγγελματικά θα ήθελε να ασχοληθεί με την έρευνα, κλίνει προς την Βιολογία, στο παρελθόν σκεφτόταν και την Αστροφυσική.

Την ρωτήσαμε εάν σε συνολικό επίπεδο όλη αυτή η εμπειρία άλλαξε τα μέχρι τώρα δεδομένα της. Απάντησε ότι την έβαλε στην σκέψη ότι θα ήθελε να ασχοληθεί περισσότερο με κάτι που θα βοηθάει σε μεγαλύτερο βαθμό τους ανθρώπους εξηγώντας ότι τη συνείδησή της σκιάζει η αδικία που χαρακτηρίζει τον κόσμο.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ