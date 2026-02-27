Με την υπηρεσία δύο εντατικολόγων ιατρών που θα καλύπτουν σε μηνιαία βάση από 15 ημέρες ο καθένας τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΓΝΑΝ θα αντιμετωπιστεί από τον Απρίλιο το κενό που δημιουργεί η συνταξιοδότηση του διευθυντή της ΜΕΘ. Η φόρμουλα αυτή γίνεται ύστερα από σχετική προκήρυξη του υπουργείου Υγείας με διάρκεια μέχρι τέλος του 2026, με την ευχή και ελπίδα μέχρι τότε να έχει δρομολογηθεί η πλήρωση των κενών της ΜΕΘ με μόνιμους ιατρούς.

Παράλληλα οι περισσότερες εφημερίες του Μαρτίου θα καλυφθούν από γιατρούς του ΓΝΑΝ, ορισμένες από γιατρούς από το ΠΑΓΝΗ κατόπιν παρέμβασης της 7ης ΥΠΕ και οι υπόλοιπες από κάποιους ιδιώτες ιατρούς κατόπιν παρέμβασης του Αντιπροέδρου της Βουλής Γιάννη Πλακιωτάκη.

Στη συνέχεια των διαδοχικών συσκέψεων που είχε με τη διοικήτρια των διασυνδεόμενων νοσοκομείων του ν. Λασιθίου Ευαγγελία Φανουράκη, τους εκπροσώπους των ιατρών και του λοιπού προσωπικού του ΓΝΑΝ, ο κ. Πλακιωτάκης δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση θέλω να ανακοινώσω ότι μετά τη συνεργασία που είχα με τη Διοικήτρια των διασυνδεόμενων νοσοκομείων του Ν. Λασιθίου, τη συνδρομή της ΔΥΠΕΚ αλλά και δικές μου προσωπικές παρεμβάσεις, η λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του ΓΝΑΝ θα συνεχιστεί κανονικά. Ολοι γνωρίζουμε ότι η ΜΕΘ είναι βασικός μοχλός διασφάλισης της δημόσιας υγείας στο Ν. Λασιθίου. Παράλληλα έχω ζητήσει από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και θα δρομολογηθεί άμεσα η προκήρυξη μονίμων θέσεων για τη στελέχωση της ΜΕΘ. Παρά τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει το εθνικό σύστημα υγείας, το ΓΝΑΝ και οι άλλες υγειονομικές μονάδες του Λασιθίου, προσωπικό μέλημά μου είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Υγείας. Το πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια, το εξασφαλίζουμε και τώρα. Αντιλαμβάνομαι τις ελλείψεις που υπάρχουν σε ορισμένα Τμήματα, με τη συνεργασία όλων σας και της ΔΥΠΕ, θα ζητήσουμε μόνιμη στελέχωση με συγκεκριμένες ειδικότητες, τις οποίες αναλύσαμε στη συζήτηση που έγινε, ώστε οι δομές Υγείας του νομού να παρέχουν τις υπηρεσίες που αρμόζουν στους πολίτες του Ν. Λασιθίου.

Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν υιοθετώ ακραίες τοποθετήσεις που έγιναν ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα με συγκεκριμένο σκοπό. Καταλαβαίνω τις πολιτικές ή κομματικές σκοπιμότητες, όμως δεν αντιλαμβάνομαι και προφανώς δεν υιοθετώ εκφράσεις του τύπου «κατάρρευση του συστήματος Υγείας του Ν. Λασιθίου» όταν έχουμε για παράδειγμα, κλινικές που έχουν βραβευτεί από την Ελληνική Πολιτεία γιατί προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Υγείας ή κλινικές που διαχρονικά έχουν υψηλό αποτύπωμα προσφοράς τέτοιων υπηρεσιών στους πολίτες του νομού μας.

Σίγουρα υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες και προβλήματα. Είμαστε, όμως, εδώ συνεργαζόμενοι να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε και αυτό είναι γεγονός που αποδεικνύεται πλέον στην πράξη.

Πριν επισκέφτηκα τις νέες εγκαταστάσεις για τα ΤΕΠ που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης σε όλες τις δομές Υγείας του νομού καθώς και την ενεργειακή τους αναβάθμιση. Από το 2019 μέχρι σήμερα οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων του νομού μας έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, γεγονός που δείχνει τη βούληση της κυβέρνησης για στήριξη του συστήματος Υγείας. Χάριν κυρίως στον υψηλό επαγγελματισμό και φρόνημα του ιατρικού νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, επιτυγχάνεται η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Υγείας».

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ