Πρόβλημα νομιμότητας προκύπτει στην κίνηση των οχημάτων επί της επαρχιακής οδού Αγίου Νικολάου- Ελούντας, μετά την ολοκλήρωση της διαγράμμισης. Κι ενώ ήταν επιτακτικά ζητούμενο για την ασφαλή κίνηση στο συγκεκριμένο δρόμο που στερείται νυχτερινού φωτισμού, μετά την εκτεταμένη διπλή διαγράμμιση που ο ΚΟΚ απαγορεύει την παραβίασή της, έχει προκύψει ζήτημα με την λειτουργικότητα του δρόμου, αναδεικνύοντας νέο πρόβλημα ασφάλειας…

Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι το «πρόβλημα» προέκυψε μετά τη διαγράμμιση, που διαδέχτηκε την κατασκευή του νέου ασφαλτοτάπητα… Το παλιό οδόστρωμα δεν είχε μεσαία διπλή διαγράμμιση ή μάλλον είχε σβηστεί και επί πολλά χρόνια δεν ανανεώθηκε, οπότε δεν μπορούσε να τεκμηριωθεί παραβίαση και να βεβαιωθεί παράβαση..! Το πρόβλημα έγινε αντιληπτό μετά τη διαγράμμιση, οπότε η παραβίαση κατέστη… ορατή! Δεν είναι δε τυχαίο ότι σε «επίκαιρα» σημεία του δρόμου το τελευταίο διάστημα η Τροχαία βεβαίωσε τέτοιες παραβάσεις, οπότε υπήρξε και η συνειδητοποίηση πλέον της ύπαρξης του προβλήματος…

Συγκεκριμένα τα ΙΧ οχήματα, τα ταξί, τα λεωφορεία κλπ. αντιμετωπίζουν πρόβλημα νόμιμης κίνησης όταν επιστρέφουν από την πλευρά που υπάρχουν συγκεντρωμένα τα ξενοδοχεία προς Άγιο Νικόλαο. Για να το πράξουν νόμιμα θα πρέπει να κινηθούν μέχρι την είσοδο της Ελούντας και να επιστρέψουν… Ή αντίστοιχα, όσοι έρχονται από Ελούντα για να στρίψουν προς την πλευρά των ξενοδοχείων θα παραβιάσουν τη διπλή γραμμή, εκτός και αν ανέβουν ως τα Ελληνικά, στρίψουν και επιστρέψουν…

Κόμβοι

Το πρόβλημα ετέθη επί τάπητος στη συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι του σωματείου ταξί Αγίου Νικολάου με τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη. Για τη συνάντηση μεσολάβησε ο περιφερειακός σύμβουλος Μιχάλης Κλώντζας, στον οποίο είχαν εκφράσει τον προβληματισμό τους τα μέλη του σωματείου. Στη συνάντηση παρέστη ο πρόεδρος του σωματείου Μαν. Βλάσσης και ο Άλκης Μπαρδής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι συζητήθηκε η διαχείριση που πρέπει να γίνει με σχετική μελέτη που θα κάνει η Τεχνική Υπηρεσία της Αντιπεριφέρειας για τις αριστερές στροφές. «Εξετάστηκαν εναλλακτικά σενάρια και τεχνικές επιλογές για την επίλυση του θέματος. Υπάρχουν μια- δυο προτάσεις από το μελετητή που έχει αναλάβει το θέμα και τις επεξεργαζόμαστε από κοινού για να γίνουν αποδεκτές από τις Υπηρεσίες που εμπλέκονται. Εμείς μεριμνούμε με επεμβάσεις για την οδική ασφάλεια, οπότε εξετάζουμε και αντιμετωπίζουμε όλα τα παρελκόμενα που την αφορούν.»

Ο Αντιπεριφερειάρχης είπε ότι έγινε συζήτηση για κατασκευή ίσως και κυκλικών κόμβων σε ένα ή δύο επίκαιρα σημεία της επαρχιακής οδού, όπου συνδέονται δημοτικοί δρόμοι που οδηγούν σε ξενοδοχειακές μονάδες. Κάποιοι απ’ αυτούς προτείνονται να γίνουν μονόδρομοι.

Οι συζητούμενες λύσεις απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση, πρέπει να είναι σύμφωνα με τις γεωμετρικές παραμέτρους των ΟΜΟΕ, να τηρούνται οι νόμιμες μηκοτομές κλπ. Η νέα χάραξη του δρόμου της Ελούντας προβλέπει ένα κόμβο. Επιδίωξη είναι εκεί είτε να γίνει κόμβος ή κοντά εκεί να ενσωματωθεί σημείο διασύνδεσης με δημοτική οδό τύπου «Τ», που θα εξυπηρετεί όλες τις κινήσεις. Η λύση που θα επιλεγεί θέλουμε να είναι απαλλαγμένη από απαλλοτριώσεις, εξήγησε ο κ. Ανδρουλάκης.

Δύο σημεία

Ο εκπρόσωπος του σωματείου των ταξί, είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι ουσιαστικά το πρόβλημα εντοπίζεται σε δύο βασικά σημεία, όπου υπάρχουν συνδέσεις παράπλευρων δρόμων που συνδέουν ξενοδοχειακές μονάδες με την επαρχιακή οδό και βασικά σε δύο σημεία.

Παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει και στην στροφή προς τα ξενοδοχεία στον Όρμο του Καθολικού Αγίου Νικολάου. Το πρόβλημα αντιμετωπίζουν ιδιωτικά και δημόσιας χρήσης οχήματα, τα οποία για να επιστρέψουν από τα ξενοδοχεία προς Άγιο Νικόλαο αναγκάζονται να διασχίσουν τη διπλή γραμμή.

Το σωματείο ταξί ζητά νόμιμη πρόσβαση στο ύψος της στροφής που οδηγεί προς «Εlounda Porto» κλπ και πιο κάτω προς «Εlounda Beach» κλπ. Παραδέχονται και οι εκπρόσωποι των ταξί ότι οι απαλλοτριώσεις θα δυσχεράνουν την εφαρμογή λειτουργικής και σύντομης λύσης. Το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν όλοι οι οδηγοί στην περιοχή αυτή, καθημερινά.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ