Αυτήν την ερώτηση και απορία την έχουμε κάνει αρκετές φορές, ιδίως όταν είμαστε με παρέα και σκεφτόμαστε αν πρέπει και πόσο πρέπει να πιούμε.

Το αλκοόλ παραμένει στον οργανισμό πολύ περισσότερο απ’ όσο πιστεύουμε και η οδήγηση, με ό,τι ποσότητα αλκοόλ έχει απομείνει είναι εξίσου επικίνδυνη και τιμωρείται αυστηρά. Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα και μελέτες οργανισμών οδικής ασφάλειας (newsauto), ο ανθρώπινος οργανισμός μπορεί να αποβάλει μόλις 0,10 έως 0,15 γραμμάρια αλκοόλ ανά λίτρο αίματος την ώρα. Η διαδικασία είναι αργή και σταθερή, ανεξάρτητα από καφέδες, κρύα ντους ή άλλα… «κόλπα»! Ακόμη πιο σημαντικό: η μέγιστη συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα εμφανίζεται 1 έως 2 ώρες μετά το τελευταίο ποτό, όχι τη στιγμή που σταματά η κατανάλωση.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι κάποιος που έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, μπορεί να παραμένει πάνω από τα νόμιμα όρια ακόμη και μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας. Και αυτό χωρίς να αισθάνεται απαραίτητα «μεθυσμένος».

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ορίζει με σαφήνεια τα επιτρεπόμενα όρια: Το γενικό όριο για οδηγούς είναι έως 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος, που αντιστοιχούν σε 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα. Για τους νέους οδηγούς, επαγγελματίες και οδηγούς δικύκλων έως 0,20 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος ή 0,10 χιλ./λτ στον εκπνεόμενο αέρα. Η υπέρβαση αυτών των ορίων δεν αφήνει πλέον κανένα περιθώριο «ανοχής», καθώς οι ποινές είναι αυστηρές και κλιμακώνονται άμεσα.

ΛΕΩΝ.Κ.