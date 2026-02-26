Τo Δ.Σ. του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Λασιθίου, με την συμπλήρωση τριών χρόνων από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, προκηρύσσει 3ωρη στάση εργασίας για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου από τις 11π.μ. έως τις 2μ.μ. και καλεί τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις που διοργανώνονται στο Νομό.

Τρία χρόνια από το τραγικό δυστύχημα – έγκλημα στα Τέμπη. Τρία χρόνια δυστυχώς χωρίς να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποδοθούν οι ευθύνες σε όλους όσο ψηλά κι αν αυτοί βρίσκονται. Τρία χρόνια χωρίς η Κυβέρνηση να ακούσει, έστω και τώρα, τους εργαζόμενους για τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο σιδηρόδρομο

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου, απαιτεί να αποκατασταθεί η αξιοπιστία και η ασφάλεια σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η ασφάλεια των εργαζομένων και των επιβατών προέχει από κάθε διαπλοκή συμφερόντων και των κερδών τους.

ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΑΛΗΨΗ!

ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ!

Το Δ.Σ.