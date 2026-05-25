Στην απόπειρα ανύψωσης της πρώτης παλιάς πλωτής προβλήτας με γερανό, οι πλωτήρες αποκολλούνταν από το χαλύβδινο πλαίσιο, γεγονός που απέτρεψε για λόγους ασφαλείας αυτό τον τρόπο απομάκρυνσής της από το νερό.

Ως ασφαλέστερος τρόπος υπεδείχθη η ρυμούλκησή της ως τη γλίστρα απ’ όπου θα απομακρυνθεί με το «travel lift», αφού απομακρυνθούν γύρω απ’ αυτήν όλα τα σκάφη. Αυτό θα επιτρέψει την επί τόπου διάλυση και απομάκρυνσή της ως παλιοσίδερα, τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας. Αντίστοιχη θα είναι η διαδικασία για όλες.

Η διαδικασία αυτή καταδεικνύει, όπως είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου Γιώργος Αστρουλάκης, τον οριακό χρόνο χρήσης που είχαν οι πλωτές της μαρίνας και η ευτυχής συγκυρία που τηρείται με την πρόβλεψη και προγραμματισμό που έγινε για την αντικατάστασή της με νέες πλωτές προβλήτες και το σύγχρονο εξοπλισμό τους. Ακόμη και αν το έργο αυτό δεν είχε ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί από χρηματοδοτικό πρόγραμμα (στην περίπτωση αυτή το Ταμείο Ανάκαμψης), η ΔΑΕΑΝ αναγκαστικά σε πολύ σύντομο χρόνο θα υποχρεωνόταν να τις αντικαταστήσει καλύπτοντας τη δαπάνη με σχετικό δάνειο ή από ιδίους πόρους, τόνισε.

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Χάρης Αλεξάκης έθεσε ζήτημα διερωτώμενος αν θα έπρεπε απλά να εγκριθεί η παραλαβή των υλικών ή αν θα έπρεπε η παραλαβή να γίνει μετά την τοποθέτησή τους. Η παραλαβή εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με τρία «παρών» που ψήφισαν τρία μέλη…

Παραχώρηση χώρου για έκθεση

Την παραχώρηση επιφάνειας 1000 τ.μ. ζήτησε εταιρεία οργάνωσης εκθέσεων για τη διοργάνωση έκθεσης «Σπίτι & Οικοδομή- Home Expo 2026» στον υπαίθριο χώρο της μαρίνας Αγίου Νικολάου. Η έκθεση είναι προγραμματισμένη για τις 16-18 Οκτωβρίου. Όπως αναφέρθηκε, η ΔΑΕΑΝ θα εισπράττει εισιτήριο από τους επισκέπτες της έκθεσης ύψους 3,50- 4 ευρώ.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ