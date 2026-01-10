Σε ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης, σιωπής και οδύνης, ο Άγιος Νικόλαος αποχαιρέτησε το Σάββατο τον Γιώργο Πάγκαλο, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και σε ολόκληρη την κοινωνία του Λασιθίου.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας, παρουσία πλήθους κόσμου που κατέκλυσε τον ναό για να πει το τελευταίο «αντίο» σε έναν άνθρωπο ιδιαίτερα αγαπητό, φιλικό και προσιτό. Υπό τους συγκινητικούς ήχους της Φιλαρμονικής Αγίου Νικολάου —την οποία τόσο αγάπησε και υπηρέτησε με αφοσίωση— ο Γιώργος Πάγκαλος αναχώρησε για το τελευταίο του ταξίδι, μέσα σε ένα κλίμα σεβασμού, αγάπης και βαθιάς ευγνωμοσύνης.

Ο εκλιπών υπηρέτησε τη δημόσια διοίκηση ως μηχανικός της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου με ήθος, συνέπεια και αυθεντική ανθρωπιά. Όσοι τον γνώρισαν μιλούν για έναν άνθρωπο με πηγαία ευγένεια, ακέραιη εντιμότητα, εργατικότητα και αδιάκοπο πάθος να προσφέρει τις γνώσεις και τις δυνάμεις του προς όφελος του πολίτη. Ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει, με ανοιχτή καρδιά και αυθόρμητο χαμόγελο, συνάμα σοβαρός και αξιόπιστος, με λεπτότητα, ταπεινότητα και βαθιά αίσθηση ευθύνης. Η πίστη του στην αξία της συνεργασίας, η καλοσύνη του, η αμεσότητα στην επικοινωνία και η ειλικρίνειά του έκαναν τον Γιώργο έναν άνθρωπο που γρήγορα κέρδιζε την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση όλων γύρω του.

Γεννημένος το 1965 στον Άγιο Νικόλαο, σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Το 2001 διορίστηκε στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της τότε Νομαρχίας Λασιθίου και για περισσότερα από είκοσι χρόνια στάθηκε καθημερινά δίπλα σε συναδέλφους και πολίτες, με προθυμία, υπομονή και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Από το 2013 υπηρέτησε ως Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, τιμώντας τη θέση με γνώση, διοικητική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, όχι μόνο στον επαγγελματικό χώρο αλλά και στην κοινωνική ζωή της περιοχής. Ο Γιώργος Πάγκαλος θα παραμείνει ζωντανός στη μνήμη όλων ως ένας άνθρωπος της προσφοράς, του καθήκοντος και της αξιοπρέπειας, που τίμησε τον τόπο του και τους ανθρώπους του με τη ζωή, το χαρακτήρα και την ακεραιότητά του.

Θερμά συλλυπητήρια σε όλους τους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη.