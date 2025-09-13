Σε μια σημαντική αναβάθμιση του κολυμβητηρίου Αγίου Νικολάου «Γιώργος Μπίας» προχωρά ο Δήμος Αγίου Νικολάου, με αφορμή την αντικατάσταση των πυλώνων φωτισμού που κατέστη αναγκαία, δρομολογώντας ταυτόχρονα μια συνολική παρέμβαση στον χώρο.

Όπως δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Στέργιος Ατσαλάκης, ο οποίος πλέον έχει την επιμέλεια και του συγκεκριμένου τομέα, πρόκειται για ένα εκτεταμένο σχέδιο βελτιώσεων που στοχεύει να αλλάξει ριζικά την εικόνα και τη λειτουργικότητα του κολυμβητηρίου.

Οι εργασίες ξεκίνησαν από τον περιβάλλοντα χώρο, με συνεργείο να προχωρά σήμερα στην αποξήλωση των παλαιών πλακιδίων γύρω από την πισίνα. Στη θέση τους θα τοποθετηθούν νέες, σύγχρονες πλάκες, που έχουν ήδη επιλεγεί, αναβαθμίζοντας αισθητικά και λειτουργικά την εγκατάσταση.

Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης του καυστήρα και των μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο αντλιοστάσιο, τις οποίες έχουν αναλάβει τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η καλούπωση των βάσεων για την τοποθέτηση των νέων πυλώνων φωτισμού, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε η επιδιόρθωση των πλακιδίων εντός της πισίνας που είχαν παρουσιάσει φθορές, με παρεμβάσεις μόνωσης.

Η συνολική διάρκεια αυτών των εργασιών υπολογίζεται σε περίπου είκοσι πέντε ημέρες και παρότι απαιτείται ένα μικρό διάστημα υπομονής, η τελική εικόνα του χώρου αναμένεται να δικαιώσει τόσο τους αθλητές-τριες όσο και τον Δήμο για την απόφαση να επενδύσει ουσιαστικά στη βελτίωση της εγκατάστασης.

Προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με τις προπονήσεις, τοποθετήθηκαν πέντε προσωρινοί προβολείς στην κερκίδα, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των νέων πυλώνων και να τοποθετηθεί ο μόνιμος φωτισμός.