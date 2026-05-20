Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε, το πρωί της Τετάρτης 20 Μαΐου 2026, στο Δημαρχείο η συνάντηση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη και του αρμόδιου Αντιδημάρχου Αθλητισμού Στέργιου Ατσαλάκη με αντιπροσωπεία της διοίκησης του ΑΟΑΝ, επιβεβαιώνοντας την κοινή διάθεση για συνέχιση της συνεργασίας με στόχο την πρόοδο και την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητισμού στον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Στη συνάντηση από πλευράς ΑΟΑΝ συμμετείχαν ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Μάνος Μακράκης, η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ κ. Μαρίνα Γεροντή, ο υπεύθυνος του ΑΟΑΝ Β΄ κ. Δημήτρης Τζιράκης, ο υπεύθυνος εγκαταστάσεων κ. Γιώργος Σκύβαλος και το μέλος του Δ.Σ. κ. Αντώνης Μπούντος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι ανάγκες του συλλόγου για τη νέα αγωνιστική χρονιά. Παράλληλα, έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Δήμου και σωματείου, με γνώμονα την ανάπτυξη του αθλητισμού και τη στήριξη της νεολαίας της περιοχής.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου επανέλαβε τη βούληση της Δημοτικής Αρχής να βρίσκεται δίπλα στον ΑΟΑΝ, όπως και σε όλα τα αθλητικά σωματεία της περιοχής, αναγνωρίζοντας τη σημαντική προσφορά τους στην τοπική κοινωνία.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού τόνισε ότι ο Δήμος, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του και τα αθλητικά σωματεία, προχωρά σε παρεμβάσεις για τη συντήρηση και την καλύτερη λειτουργία των αθλητικών χώρων του Δήμου, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών άθλησης για αθλητές, δημότες και επισκέπτες.

