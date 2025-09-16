Στη Νεάπολη γράφτηκε το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 ο επίλογος της τρίτης πετυχημένης σεζόν των Τουρνουά «3×3 Basketball Cretan Series by choco BIG», που ανανέωσαν το «ραντεβού» τους με το μπασκετικό κοινό για το καλοκαίρι του 2026!

Το 11ο και ακροτελεύτιο φετινό Τουρνουά διεξήχθη στην Πλατεία Δικαστηρίων στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου, με διοργανωτή τον Δήμο Αγίου Νικολάου και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και της ομάδας Άγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση.

Στο μπασκετικό φεστιβάλ έλαβαν μέρος 22 ομάδες και πάνω από 80 παίκτες που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και συνδύασαν την ένταση, τον ανταγωνισμό και τη διασκέδαση, στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν το 3×3 Basketball και προσφέρθηκαν απλόχερα στο φιλοθεάμον κοινό.

Συν τοις άλλοις το 11ο και τελευταίο Τουρνουά «3×3 Basketball Cretan Series by choco BIG» συνέπεσε με την κορύφωση του ενδιαφέροντος στη Ρίγα, όπου διεξαγόταν η τελική φάση του EuroBasket όπου η Εθνική ομάδα της Ελλάδας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, ανεβαίνοντας στο βάθρο για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια.

Οι νικήτριες ομάδες και τα αποτελέσματα των τελικών ανά κατηγορία:

Κατηγορία κάτω των 11 ετών: Hawks-Dream Team 6-4.

Κατηγορία κάτω των 13 ετών: Ανεργία BC με δυο νίκες επί των αντιπάλων της.

Κατηγορία κάτω των 15 ετών: Ballers-Power 10-5.

Κατηγορία άνω των 18 ετών: Roses- Πιταρίδια BC 12-4.

Στο Τουρνουά έδωσαν το «παρών» και απένειμαν τα έπαθλα στις νικήτριες ομάδες ο Αντιδήμαρχος Εσόδων, Προγραμματισμού – Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Διοικητικής Εποπτείας Γιώργος Αρακαδάκης, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου Δημήτρης Αγαπητός, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νεάπολης Δημήτρης Γαλανάκης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Αγίου Νικολάου Γιώργος Ξένος.

Την φετινή σεζόν τα Τουρνουά 3×3 Basketball Cretan Series by choco BIG ενισχύουν το Αθλητικό Σωματείο Κινητικά Αναπήρων (Α.Σ.Κ.Α.) Ηράκλειο στο οποίο διατίθενται τα έσοδα από την προαιρετική αγορά των αγωνιστικών φανελών με το συμβολικό τίμημα των τριών ευρώ.

Τα 11 Τουρνουά «3×3 Basketball Cretan Series by choco BIG» του 2025 διεξήχθησαν κατά σειρά στις Μοίρες Ηρακλείου, στον Άγιο Νικόλαο, στην πόλη του Ηρακλείου, στο Ρέθυμνο, στις Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, στη Σητεία, στο Οροπέδιο Λασιθίου, στα Ανώγεια, στην πόλη των Χανίων, στην Παλαιόχωρα Χανίων και στη Νεάπολη.