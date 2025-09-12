Η μεγάλη γιορτή του μπάσκετ ολοκληρώνεται αυτό το Σάββατο στη Νεάπολη, εκεί όπου θα διεξαχθεί το 11ο και τελευταίο Τουρνουά της φετινής σεζόν των 3×3 Basketball Cretan Series by choco BIG. Μετά τους τρεις προηγούμενους σταθμούς στο Λασίθι, Άγιο Νικόλαο, Σητεία και Οροπέδιο Λασιθίου, ο επίλογος γράφεται στην ιστορική και φιλόξενη κωμόπολη της Νεάπολης, με φόντο τη φλόγα της Εθνικής ομάδας και την κορύφωση του EuroBasket στη Ρίγα.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αγίου Νικολάου και της Nets Sports Events, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και τη συμμετοχή ισχυρών χορηγών που στηρίζουν έμπρακτα τον αθλητισμό και τη νέα γενιά.

Η αυλαία ανοίγει στις 16:30 το απόγευμα του Σαββάτου στην Πλατεία Δικαστηρίων, με τη συμμετοχή δεκάδων ομάδων σε έξι ηλικιακές κατηγορίες: κάτω των 9, 11, 13, 15, 18 ετών και άνω των 18. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, επίσης, τους αγαπημένους διαγωνισμούς τρίποντων και ελευθέρων βολών, που δίνουν μια έξτρα δόση θεάματος.

Τα τουρνουά διεξάγονται σε πιστοποιημένα γήπεδα 3×3, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς της FIBA, με απόλυτο σεβασμό στην ασφάλεια των αθλητών και των θεατών.

Το 3×3 Basketball Cretan Series by choco BIG αποτέλεσε και φέτος έναν δυναμικό θεσμό που ταξίδεψε σε κάθε γωνιά της Κρήτης, συνδυάζοντας τον αθλητισμό, την ψυχαγωγία και την εξωστρέφεια. Από τις Μοίρες και το Ηράκλειο, μέχρι το Ρέθυμνο, τις Αγιές Παρασκιές, τα Ανώγεια, τα Χανιά και την Παλαιόχωρα, η δράση δεν σταμάτησε ούτε στιγμή, με τη συμμετοχή εκατοντάδων παικτών και θεατών όλων των ηλικιών.

Το τουρνουά της Νεάπολης έρχεται να ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο αυτή τη μοναδική διαδρομή, προσφέροντας ακόμη μία ευκαιρία σε παιδιά, νέους και ενήλικες να αγωνιστούν, να διασκεδάσουν και να ζήσουν την εμπειρία του δημοφιλέστερου αστικού αθλήματος στον κόσμο.

Στα φετινά τουρνουά, σημαντικό ρόλο παίζει και ο κοινωνικός χαρακτήρας της διοργάνωσης, καθώς τα έσοδα από την προαιρετική αγορά αγωνιστικής φανέλας (συμβολικό ποσό 3€) διατίθενται στον Αθλητικό Σύλλογο Κινητικά Αναπήρων (ΑΣΚΑ) Ηρακλείου, στηρίζοντας άμεσα το έργο του σωματείου.

Το 3×3 Basketball εξελίσσεται ραγδαία σε παγκόσμιο επίπεδο, με δύο παρουσίες σε Ολυμπιακούς Αγώνες (2021, 2024) και εκατομμύρια νέους αθλητές να το επιλέγουν ως τρόπο έκφρασης, διασκέδασης και αθλητικής δημιουργίας. Είναι ένα άθλημα για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, εμπειρίας ή φυσικής κατάστασης – και ακριβώς αυτό είναι που καθιστά το Cretan Series έναν θεσμό προσβάσιμο και ουσιαστικό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σκανάροντας το QR code της αφίσας του τουρνουά.