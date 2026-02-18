Σε μια οριακή καμπή, την κρισιμότερη των τελευταίων δεκαετιών, βρίσκεται η Δημόσια Υγεία στο νομό Λασιθίου, με το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου (ΓΝΑΝ) να εκπέμπει σήμα κινδύνου. Η ημερομηνία της 1ης Μαρτίου 2026 φαντάζει ως εφιάλτης, καθώς, αν δεν υπάρξει άμεση ανατροπή των δεδομένων, η μοναδική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νομού οδηγείται σε βέβαιη αναστολή λειτουργίας.

Η αιτία του επικείμενου «λουκέτου» είναι η αποχώρηση του Διευθυντή της Μονάδας, κ. Μασούντ Χάνι, ο οποίος υπηρετούσε με παράταση συνταξιοδότησης και έχει αποφασίσει να αποχωρήσει. Πίσω του αφήνει μια αποδυναμωμένη μονάδα με μόλις δύο ιατρούς, αριθμός απαγορευτικός για την ασφαλή λειτουργία της. Το εξοργιστικό, όπως καταγγέλλεται, είναι πως η διοίκηση του νοσοκομείου, η 7η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας γνώριζαν το πρόβλημα εδώ και 2,5 χρόνια, ωστόσο επέδειξαν εγκληματική αδράνεια, χωρίς να δώσουν καμία λύση.

Ο Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου εκφράζει την έντονη ανησυχία του, τονίζοντας πως η αναστολή της ΜΕΘ αποτελεί τεράστια ζημιά για τον τόπο, καθώς η μονάδα αυτή εξυπηρετεί εδώ και 26 χρόνια όλο το Λασίθι αλλά και περιστατικά από όλη την Κρήτη και το Αιγαίο.

«Η αναστολή της ΜΕΘ είναι τεράστια ζημιά για τη Δημόσια Υγεία σε όλο το Νομό με προφανείς κινδύνους για τους συμπολίτες μας. Εντύπωση προκαλεί ότι η εξέλιξη αυτή ήταν γνωστή και όμως δεν αντιμετωπίσθηκε εγκαίρως και φθάσαμε στο απροχώρητο.

Ακούμε ότι έστω και αργά υπάρχουν κάποιες σκέψεις και κινήσεις που πιθανόν να δώσουν κάποιες λύσεις. Ελπίζουμε και περιμένουμε θετικά νέα παρά την απογοήτευση μας και τις συνεχείς διαψεύσεις.

Περιμένουμε την ευαισθησία και την κινητοποίηση από τους βουλευτές του Νομού, τα κόμματα, τους αιρετούς της Περιφέρειας και των Δήμων, της Διοίκησης της Υγείας, (Υπουργείο, ΔΥΠΕ, Διοίκηση των Μονάδων του Νομού), των συλλογικών οργάνων, των φορέων ώστε να εξασφαλιστεί μια βιώσιμη λύση και να μην φτάσουμε στο ΑΠΙΘΑΝΟ, το κλείσιμο ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΜΕΘ του Νομού Λασιθίου!!», αναφέρει η ανακοίνωση που υπογράφουν ο Πρόεδρος, πρώην Δήμαρχος Δημήτρης Κουνενάκης και η Γενική Γραμματέας Καίτη Κοζύρη.

Καταγγελίες

Την ώρα που η ΜΕΘ καταρρέει, έρχονται στο φως καταγγελίες που κάνουν λόγο για «ζοφερή αλήθεια» πίσω από τις όποιες κυβερνητικές ανακοινώσεις. Αναφορές μιλούν για πρόσφατο θάνατο ασθενούς που συνδέεται άμεσα με την έλλειψη εκπαίδευσης προσωπικού, με αποτέλεσμα μια αξονική να μείνει αδιάγνωστη επί ώρες. Παρά το γεγονός πως δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε καμία καταγγελία χωρίς τα απαιτούμενα πειστήρια, εντούτοις όταν παρουσιάζεται επώνυμα και δημοσιεύεται, οφείλει η 7η ΥΠΕ να πάρει θέση με όσα προβλέπονται και να διερευνήσει την υπόθεση και μάλιστα άμεσα.

Παράλληλα, οι καταγγελίες θέτουν ζήτημα διαφάνειας. Γίνεται λόγος για ενδείξεις κακοδιαχείρισης και «διασπάθισης κονδυλίων», την ώρα που το νοσοκομείο στενάζει από ελλείψεις. Η κατάσταση περιγράφεται ως ένα «νοσηρό παιχνίδι εξουσίας» και ρουσφετιών σε μια χρονική συγκυρία κατάρρευσης.

Όλα αυτά, απαιτούν ξεκάθαρες απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς για την αποκατάσταση της αλήθειας και την κανονική λειτουργία του Νοσοκομείου.

Πολιτικές ευθύνες και ο κίνδυνος του «Ντόμινο»

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Γιώργος Μανουσάκης, μιλώντας χθες στην «ΑΝΑΤΟΛΗ», επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση και τον τοπικό βουλευτή κ. Πλακιωτάκη, κατηγορώντας τους ότι παρουσίαζαν μια ψευδή, ωραιοποιημένη εικόνα ενώ γνώριζαν την πραγματικότητα. Προειδοποίησε ότι το κλείσιμο της ΜΕΘ θα προκαλέσει ντόμινο αρνητικών εξελίξεων: αδυναμία πραγματοποίησης σοβαρών χειρουργείων, προβλήματα στη λειτουργία των ΤΕΠ και της Παθολογικής, καθώς και κίνδυνο για τους ασθενείς της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. Οι ασθενείς θα αναγκάζονται να μεταφέρονται στο Ηράκλειο, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται.

Συνέντευξη τύπου

Μέσα σε αυτό το σκοτεινό τοπίο, η μόνη θετική είδηση είναι η κάλυψη του κενού της χειρουργικής κλινικής με την πρόσληψη ιατρού έπειτα από δύο χρόνια, γεγονός που θα λύσει προσωρινά το πρόβλημα των εφημεριών στη συγκεκριμένη κλινική. Ωστόσο, αυτό δεν αρκεί για να αντισταθμίσει την τραγική έλλειψη αναισθησιολόγων και ακτινολόγων που «στραγγαλίζει» τη λειτουργία του ιδρύματος.

Είναι προφανές πως δικαιολογημένα η κοινωνία του Λασιθίου καλείται σε επαγρύπνηση από τοπικούς φορείς. Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου Κώστας Νικολαράκης καλεί σε συνέντευξη τύπου στο Ηράκλειο και μάλιστα με προσκλήσεις σε όλα τα ΜΜΕ της Κρήτης και τους διαπιστευμένους συντάκτες υγείας των Αθηνών, αποτελεί δείγμα του γεγονότος πως «το ποτήρι ξεχείλισε»!

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ