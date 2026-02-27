Επίσκεψη στα γραφεία του e-ΕΦΚΑ στον Άγιο Νικόλαο πραγματοποίησε χθες ο Διοικητής του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Αλέξανδρος Βαρβέρης, συνοδευόμενος από τη Γενική Διευθύντρια Συντάξεων Ευγενία Τζάκα και την Γενική Διευθύντρια Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης Κρήτης Ευδοξία Καψαλάκη. Στα γραφεία του Ενιαίου Φορέα στον Αγιο Νικόλαο έγινε σύσκεψη με τα στελέχη e-ΕΦ.Κ.Α. του Ν. Λασιθίου – την Διευθύντρια της Τοπικής Διεύθυνσης Λασιθίου Γεωργία Παπαδοπούλη και την προϊσταμένη του Αποκεντρωμένου Τμήματος Α’ Κοινωνικής Ασφάλισης Ιεράπετρας Κατερίνα Δελημπαλταδάκη κ.α.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η αποτίμηση της πορείας και εξέλιξη των συνταξιοδοτικών αιτημάτων τον ένα περίπου χρόνο, από τότε που η Τοπική Διεύθυνση Λασιθίου του e-ΕΦΚΑ έχει ξεκινήσει να εκδίδει συντάξεις.

Στη σύσκεψη συμμετείχε επίσης ο Βουλευτής Λασιθίου – Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Γιάννης Πλακιωτάκης.

Επίσης παρέστη ο πρώην βουλευτής Γιάννης Κουνενός.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η εξέταση επί τόπου προβλημάτων που υπάρχουν και η αναζήτηση άμεσων λύσεων. Ο κ. Βαβέρης δήλωσε ότι ως διοίκηση του φορέα, «είμαστε χαρούμενη με την Τ.Δ. Λασιθίου, που υλοποιήθηκε το αίτημα, που είχε τεθεί επανειλημμένως και από τον κ. Πλακιωτάκη με παρεμβάσεις του στη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, οι συντάξεις του νομού να βγαίνουν από το γραφείο του φορέα στον Αγιο Νικόλαο και όχι του Ηρακλείου ή διαφορετικά γραφεία του φορέα σε διάφορα σημεία της χώρας! Εδώ και ένα χρόνο περίπου, οι συντάξεις εκδίδονται από το γραφείο του φορέα στον Αγιο Νικόλαο, από εκπαιδευμένα στελέχη ως εισηγητές συντάξεων. Η δρομολόγηση αυτής της διαδικασίας σε μια Τοπική Διεύθυνση που δεν είχε την εμπειρία έκδοσης συντάξεων δεν ήταν κάτι εύκολο, εντούτοις τα κατάφεραν καλά. Το αποκεντρωμένο Γραφείο Σητείας του e-ΕΦΚΑ έχει αναλάβει το έργο της ανακεφαλαίωσης του χρόνου ασφάλισης ασφαλισμένων προς συνταξιοδότηση, όχι μόνο του Ν. Λασιθίου αλλά επικουρεί και άλλων Τ.Δ. της Κρήτης. Το εκεί γραφείο χρειάζεται βοήθεια και εξετάζονται τρόποι να το πετύχουμε», είπε ο κ. Βαρβέρης.

Ο Διοικητής του Φορέα επεσήμανε ότι πριν από μια πενταετία για να βγει μια σύνταξη απαιτούσε 2-3 χρόνια, ενώ σήμερα ο μέσος χρόνος έκδοσης είναι 42 μέρες. Ειδικά μια σύνταξη στο Λασίθι μέχρι πριν από ένα χρόνο χρειάζονταν πολύ περισσότερο από το μέσο όρο του προαναφερόμενου χρόνου γιατί ο φάκελος τους έκανε «μεγαλύτερη βόλτα», περίπου 6 μήνες. Σήμερα απαιτεί περίπου 2 μήνες.

Λίγες οι εκκρεμότητες

Η Γενική Διευθύντρια Συντάξεων κ. Τζάκα δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η Τ.Δ. Λασιθίου «έχει κάνει άλματα με τη δουλειά της τοπικής διευθύντριας και του προσωπικού και τη στήριξη της κεντρικής διοίκησης. Το 2025 εκδόθηκαν 1500 αρχικές αποφάσεις απονομής συντάξεων, που αφορούν ασφαλισμένους σε όλους τους παλιούς φορείς ασφάλισης ΙΚΑ, ΟΓΑ και ΟΑΕ. Αναλυτικότερα, οι 706 αποφάσεις αφορούν ΟΓΑ, 528 ΙΚΑ και 232 ΟΑΕ. Οι εκκρεμότητες που έχει η Τ.Δ. είναι πάρα πολύ λίγες, περί τις 200 και απόλυτα διαχειρίσιμες. Η επικοινωνία της κεντρικής διοίκησης με τις Τ.Δ. είναι καθημερινή και εξετάζεται κάθε περίπτωση, καθορίζεται στοχοθεσία για την εξέταση φακέλων και έκδοσης εισηγήσεων. Μόλις σε μια Τ.Δ. εντοπιστεί συσσώρευση υποθέσεων, αμέσως χτυπά «καμπανάκι»…Η παρακολούθηση από την κεντρική διοίκηση γίνεται σε ζωντανό χρόνο, στον ηλεκτρονικό χάρτη όλης της χώρας. Πριν το 2019-20 ουσιαστικά δεν υπήρχε εικόνα…»

Απαλλάχθηκαν από πολύχρονη ταλαιπωρία

Ιδιαίτερα ευτυχής, για την εξέλιξη της πλήρους οργάνωσης της Τ.Δ. e-ΕΦΚΑ του Αγίου Νικολάου που επέτρεψε πλέον, εδώ και ένα χρόνο, να εκδίδονται σε πολύ σύντομο χρόνο συντάξεις των Λασιθιωτών στο Λασίθι, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Γιάννης Πλακιωτάκης.

«Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον Διοικητή του e-EΦΚΑ και την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Νίκη Κεραμέως, γιατί ικανοποίησαν ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα των Λασιθιωτών, να γίνεται απονομή συνάξεων των Λασιθιωτών στο Λασίθι! Όπως καταλαβαίνομε όλοι, η διαδικασία αυτή αποβαίνει προς όφελος των πολιτών, που απαλλάχθηκαν από την πολύχρονη ταλαιπωρία την οποία υφίσταντο μέχρι πριν από ένα χρόνο. Διαπιστώνομε ότι η διαδικασία εξέτασης φακέλων και απονομής συντάξεων είναι παραγωγική στην Τοπική Διεύθυνση Λασιθίου, στην οποία έχει συμβάλει επίσης και η συνολική αναβάθμιση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στον e –EΦΚΑ. Η κυβέρνηση έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια και έχει σχεδόν μηδενίσει το χρόνο απονομής συντάξεων», τόνισε ο κ. Πλακιωτάκης.

Χώρος για το ΚΕΠΑ

Πρόβλημα επαρκούς, κατάλληλου χώρου (εξεταστήριο, τουαλέτα, χώρο αναμονής και γραφείο) που θα πληροί τις αναγκαίες προδιαγραφές αντιμετωπίζει στη λειτουργία του το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στην Τοπική Διεύθυνση Αγίου Νικολάου. Η κεντρική διοίκηση ενημερώθηκε ότι σήμερα λειτουργεί σε περιορισμένο χώρο, στο ισόγειο του κτιρίου (επί της οδού Επιμενίδου), κι ενώ έχουν γίνει επαναλαμβανόμενες προκηρύξεις για εξεύρεση κατάλληλου χώρου σε άλλο κτίριο στον Αγιο Νικόλαο, απέβησαν άγονες. «Άγονη» επίσης είναι μέχρι σήμερα και η ανταπόκριση του Δήμου στο αίτημα συνδρομής του Φορέα να βρεθεί τέτοιος κατάλληλος χώρος, ανέφεραν τα στελέχη της Τοπικής Διεύθυνσης, που σημείωσαν ότι, αντιθέτως, υπάρχει πρόσφορος τέτοιος χώρος στο κτίριο του e-ΕΦΚΑ στην Ιεράπετρα…

Όπως τόνισε ο κ. Βαρβέρης, θα πρέπει να εξαντληθεί η προσπάθεια εξεύρεσης του αναγκαίου χώρου στην έδρα της Τοπικής Διεύθυνσης και ει δυνατόν πλησίον ή εντός υγειονομικού σταθμού.

Σημαντικό είναι ότι η Τ.Δ. έχει εξοπλιστεί με νέο αυτοκίνητο για τις ανάγκες μετακίνησης του προσωπικού.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ