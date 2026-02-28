Παρακολουθούμε τις εργασίες ΒΟΑΚ μεταξύ Αγίου Νικολάου και Νεάπολης και μας ικανοποίει ότι συνεχίζονται με ακόμα πιο εντατικούς ρυθμούς. Όταν ολοκληρωθούν τα δύσκολα σημεία, –τα μεγάλα κοψίματα-, η παράδοση του δρόμου θα είναι ακόμα πιο ορατή. Βέβαια υπάρχουν ακόμα «αγκάθια» που θα πρέπει να ξεπεραστούν και έχουν σχέση με ορισμένες απαλλοτριώσεις και με τους κόμβους (Νεάπολης, Λιμνών, Λακωνίων, Αγίου Νικολάου)

Προ ημερών διαπιστώσαμε την παρουσία ενός συγκροτήματος παραγωγής ασφαλτομίγματος (asphaltmixingplant) της εταιρείας «Ammann».Η Ammann είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές τέτοιων μονάδων παγκοσμίως. Οι μονάδες αυτές είναι συχνά μεταφερόμενες ή ημι-σταθερές, επιτρέποντας την εύκολη εγκατάστασή τους κοντά στα μέτωπα των έργων, για να ελαχιστοποιείται ο χρόνος μεταφοράς του καυτού ασφαλτομίγματος.

Η εγκατάσταση της ασφαλτικής μονάδας είναι ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια του έργου, καθώς προμηνύει ότι δεν είναι μακριά η έναρξη εργασιών οδοστρωσίας στα τμήματα όπου έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες και τα τεχνικά έργα. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, κάποια τμήματα του δρόμου προβλέπεται να παραδοθούν εντός του 2026.

ΛΕΩΝ.Κ.