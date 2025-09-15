Η ομάδα μας διεκδικεί τον πρώτο τίτλο της σεζόν στον αγώνα του Super Cup Λασιθίου, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στις 17:00, στο στάδιο «Περικλής Μελιδονιώτης» στη Νεάπολη, απέναντι στην ΑΕ Νεάπολης και θέλει να πετύχει το στόχο της, με τον κόσμο στο πλευρό της από την αρχή και αυτής της ποδοσφαιρικής περιόδου.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή και θα διαρκέσει έως και την Τρίτη το απόγευμα με τιμή εισιτηρίου στα 5€. Διατίθενται στα γραφεία της Ακαδημίας στο γήπεδο της Αμμούδας και στο Drop Coffee, καθημερινά.

Α.Ο.Α.Ν.