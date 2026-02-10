Η συμμετοχή του σχολείου μας στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2026 υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος Πληροφορικής (ΤΠΕ), με υπεύθυνη εκπαιδευτικό τη Χρυσούλα Ξεκαρδάκη. Η δράση εστίασε στην κατανόηση της Τεχνητής Νοημοσύνης ως ενός σύγχρονου εργαλείου που απαιτεί κριτική σκέψη, υπευθυνότητα και ασφαλή χρήση.

Οι μαθητές της Δ1 τάξης ευαισθητοποιήθηκαν αρχικά μέσα από βιντεοπαρουσίαση και συζήτηση γύρω από ζητήματα ψηφιακής ασφάλειας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, αξιοπιστίας της πληροφορίας και ηθικής χρήσης εργαλείων ΤΝ.

Στη συνέχεια, εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά δημιουργώντας διαλόγους βασισμένους σε πραγματικές ψηφιακές καταστάσεις, οι οποίοι αξιοποιήθηκαν για τη δημιουργία ενός κοινού, διαδραστικού έργου με το περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού Scratch 3. Έτσι δημιουργήθηκε μια ψηφιακή ιστορία με δύο μαθητές και ένα ρομπότ, αποτυπώνοντας με τρόπο κατανοητό για την ηλικία τους το μήνυμα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει τη μάθηση και τη δημιουργικότητα, όταν χρησιμοποιείται με ασφάλεια, κριτική σκέψη και υπευθυνότητα. Η προσέγγιση αυτή συνδυάζει τον προγραμματισμό με τον ψηφιακό γραμματισμό και την αγωγή του ενεργού και υπεύθυνου ψηφιακού πολίτη.

Τέλος, οι μαθητές έλεγξαν τις γνώσεις τους συμμετέχοντας ομαδικά σε ένα κουίζ στο Blooket, απολαμβάνοντας έναν διασκεδαστικό και παιγνιώδη τρόπο μάθησης και επανάληψης. Μέσα από το παιχνίδι, αξιολόγησαν όσα έμαθαν γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, αναγνώρισαν πιθανούς κινδύνους και ενίσχυσαν καλές πρακτικές ασφαλούς χρήσης.

Στην παρακάτω σελίδα παρουσιάζεται η εκπαιδευτική δράση συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας, του παραγόμενου έργου και της αξιολόγησης:

3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου