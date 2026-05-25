Τα αποτελέσματα των εκλογών του Περιφερειακού Τμήματος Αγίου Νικολάου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

ΕΚΛΟΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ψηφίσαντες: 70, Έγκυρα: 70, Άκυρα: 0, Λευκά: 0. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, εξελέγησαν 7 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη.

Τακτικά Μέλη (κατά σειρά εκλογής):

ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΝΑΤΑΣΑ (Γεωργίου) – 47 ψήφοι ΜΕΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ-ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΝΝΑ (Εμμανουήλ) – 47 ψήφοι ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Δημητρίου) – 43 ψήφοι ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (Στέφανου) – 37 ψήφοι ΤΖΑΒΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Κωνσταντίνου) – 35 ψήφοι ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Εμμανουήλ) – 34 ψήφοι ΤΖΕΡΕΜΕ ΕΛΕΝΗ (Παντελή) – 25 ψήφοι

Αναπληρωματικά Μέλη:

ΞΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 24 ψήφοι ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – 22 ψήφοι

Επιπλέον ψήφους έλαβαν οι:

ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – 20 ψήφοι

ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – 14 ψήφοι

Α. ΕΚΛΟΓΗ 15 ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΚΔΣ/ΕΕΣ)

Ψηφίσαντες: 70, Έγκυρα: 69, Άκυρα: 1, Λευκά: 0

Έλαβαν αναλυτικά:

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (55) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (24) ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (20) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (18) ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (16) ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (15) ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (15) ΛΙΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (14) ΜΑΜΑΛΗΣΕΑ ΜΑΡΙΑ (12) ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (12) ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (11) ΜΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (11) ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (11) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (11) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (11) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (11) ΣΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (11) ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (11) ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (11) ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (8) ΤΣΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (10) ΤΙΜΠΙΣΡΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (4)

Β. ΕΚΛΟΓΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΕΣ

Ψηφίσαντες: 70, Έγκυρα: 69, Άκυρα: 1, Λευκά: 0

Έλαβαν αναλυτικά:

ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ (Κωνσταντίνου) – 53 ψήφοι ΛΕΛΟΒΙΤΗ ΣΟΦΙΑ (Βασιλείου) – 48 ψήφοι ΝΤΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Γεωργίου) – 46 ψήφοι

Γ. ΕΚΛΟΓΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΣ

Ψηφίσαντες: 70, Έγκυρα: 69, Άκυρα: 1, Λευκά: 0

Έλαβαν αναλυτικά: