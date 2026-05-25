Τα αποτελέσματα των εκλογών του Περιφερειακού Τμήματος Αγίου Νικολάου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
ΕΚΛΟΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
-
Ψηφίσαντες: 70, Έγκυρα: 70, Άκυρα: 0, Λευκά: 0. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, εξελέγησαν 7 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη.
Τακτικά Μέλη (κατά σειρά εκλογής):
-
ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΝΑΤΑΣΑ (Γεωργίου) – 47 ψήφοι
-
ΜΕΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ-ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΝΝΑ (Εμμανουήλ) – 47 ψήφοι
-
ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Δημητρίου) – 43 ψήφοι
-
ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (Στέφανου) – 37 ψήφοι
-
ΤΖΑΒΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Κωνσταντίνου) – 35 ψήφοι
-
ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Εμμανουήλ) – 34 ψήφοι
-
ΤΖΕΡΕΜΕ ΕΛΕΝΗ (Παντελή) – 25 ψήφοι
Αναπληρωματικά Μέλη:
-
ΞΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 24 ψήφοι
-
ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – 22 ψήφοι
Επιπλέον ψήφους έλαβαν οι:
-
ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – 20 ψήφοι
-
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – 14 ψήφοι
Α. ΕΚΛΟΓΗ 15 ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΚΔΣ/ΕΕΣ)
-
Ψηφίσαντες: 70, Έγκυρα: 69, Άκυρα: 1, Λευκά: 0
Έλαβαν αναλυτικά:
-
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (55)
-
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (24)
-
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (20)
-
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (18)
-
ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (16)
-
ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (15)
-
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (15)
-
ΛΙΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (14)
-
ΜΑΜΑΛΗΣΕΑ ΜΑΡΙΑ (12)
-
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (12)
-
ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (11)
-
ΜΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (11)
-
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (11)
-
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (11)
-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (11)
-
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (11)
-
ΣΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (11)
-
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (11)
-
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (11)
-
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (8)
-
ΤΣΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (10)
-
ΤΙΜΠΙΣΡΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (4)
Β. ΕΚΛΟΓΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΕΣ
-
Ψηφίσαντες: 70, Έγκυρα: 69, Άκυρα: 1, Λευκά: 0
Έλαβαν αναλυτικά:
-
ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ (Κωνσταντίνου) – 53 ψήφοι
-
ΛΕΛΟΒΙΤΗ ΣΟΦΙΑ (Βασιλείου) – 48 ψήφοι
-
ΝΤΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Γεωργίου) – 46 ψήφοι
Γ. ΕΚΛΟΓΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΣ
-
Ψηφίσαντες: 70, Έγκυρα: 69, Άκυρα: 1, Λευκά: 0
Έλαβαν αναλυτικά:
-
ΔΗΜΟΛΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (Ελευθερίου) – 53 ψήφοι
-
ΚΙΚΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (Αλεξάνδρου) – 48 ψήφοι
-
ΜΑΝΩΛΕΛΟΥ-ΛΑΔΑ ΜΑΡΙΑ (Δημητρίου) – 46 ψήφοι