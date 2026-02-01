Στην κοπή της βασιλόπιτας στην Κοινότητα Ελούντας ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης ανέφερε ότι «η Ελούντα έχει ανάγκη δύο – τριών μεγάλων αναπτυξιακών έργων τα οποία θα της δώσουν μια μεγάλη ώθηση για να περάσει στη νεώτερη εποχή».

«Αυτή τη στιγμή στο Λασίθι γίνεται μεγάλη προσπάθεια να τελειώσει ο ΒΟΑΚ και σε ορατό ορίζοντα θα έχουμε καινούριο δρόμο που ενώνει τον Αγιο Νικόλαο με το Ηράκλειο σε πρώτη φάση που θα συντμήσει πολύ την απόσταση και ταυτόχρονα κατασκευάζεται το αεροδρόμιο του Καστελίου το οποίο θα συμβάλει σε μια ραγδαία αύξηση επισκεπτών, εκτός εξαιρετικού απροόπτου… Επομένως η περιοχή της Ελούντας θα υποστεί πιέσεις που για να μπορέσει να επιβιώσει και να αντέξει η υποδομή της και η προοπτική της στο χρόνο, χρειάζεται ορισμένα μεγάλα πράγματα. Αυτό που έχει καθυστερήσει όχι με την ευθύνη του Δήμου, αλλά άλλων αρχών, είναι η Παράκαμψη του Σχίσματος Ελούντας. Εργο μεγάλο, με προϋπολογισμό περίπου 8 εκατομμυρίων, αναπτυξιακό που χρειάζεται η περιοχή μας εδώ, και που έπρεπε να ήταν σε χρήση τουλάχιστον 30 χρόνια πριν, με το Δήμο να έχει συμβάλει οικονομικά στην απαλλοτρίωση της γης! Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της Περιφέρειας, που ελπίζουμε να βγουν αληθινές, θα δημοπρατηθεί εντός του 2026», είπε ο Δήμαρχος.

Επέκταση του σχεδίου οικισμού

«Δεύτερο μεγάλο αναπτυξιακό έργο που έχει ανάγκη η Ελούντα είναι η δυνατότητα οικιστικής ανάπτυξής της. Όπως ξέρετε έχει φρακάρει… Στην ευρύτερη περιοχή και της Πλάκας συμπεριλαμβανόμενης, είχε ξεκινήσει πριν 30 χρόνια κάποιες προσπάθειες πολεοδόμησης. Υπάρχει σε εκκρεμότητα το πολεοδομικό σχέδιο της Πλάκας, ενώ στην Ελούντα εγκαταλείφθηκε κάθε τέτοια προοπτική γιατί εν τω μεταξύ ο υπάρχων οικισμός είχε κτιστεί σε ένα απόλυτο βαθμό και δεν μπορούσε να γίνει πολεοδομικό σχέδιο…

Μέσα στο 2026 θα δείτε να προγραμματίζεται και εξελίσσεται η επικαιροποίηση των υπαρχουσών σε εκκρεμότητα πολεοδομικών μελετών, ώστε να ολοκληρωθούν και μεταξύ αυτών και της Πλάκας. Οσον αφορά την Ελούντα, μιας και γίνεται και το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο, η δημοτική αρχή θα προτείνει επέκταση πολεοδόμησης του υπάρχοντος οικισμού, μέχρι και το νέο περιφερειακό δρόμο ή όπου υποδείξουν οι μελετητές», είπε ο κ. Μενεγάκης.

Αποχετευτικό -νερό

Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε ως επιτακτικό ζήτημα την επίλυση του αποχετευτικού, επισημαίνοντας ότι η κατασκευή νέου βιολογικού της Ελούντας είναι έργο προτεραιότητας για τη ΔΕΥΑΑΝ.

Αναφερόμενος στο θέμα της ύδρευσης είπε ότι αναμένεται η έκβαση του διαγωνισμού για τον αγωγό και τα δίκτυα που θα φέρουν νερό από το φράγμα Αποσελέμη. Αυτό το έργο εξασφαλίζει νέους αγωγούς για την Ελούντα, μειώνοντας τις απώλειες από βλάβες του παλαιού δικτύου, εξασφαλίζοντας περισσότερο νερό και για τις αυξανόμενες ανάγκες του μέλλοντος.

Πλατεία και λιμενική ζώνη

Τέλος, ο κ. Μενεγάκης αναφέρθηκε στην ανάπλαση της πλατείας του Σχίσματος, που τώρα μπαίνει σε διαδικασία να υλοποιηθεί και το οποίο υπόσχεται την αλλαγή της εικόνας και θα αντιστοιχεί στην αισθητική ποιότητα του τουριστικού προϊόντος της. Και με την ευκαιρία υλοποίησης αυτού του έργου είναι ευκαιρία για την παραλιακή ζώνη να γίνει και εξομοίωση με τη χερσαία ζώνη λιμένος, που θα την υπαγάγει στη δικαιοδοσία του Λιμενικού Ταμείου. Ετσι θα νομιμοποιήσει τις κατασκευές και θα παρέχει άδειες χρήσης των υπαίθριων χώρων, αποδίδοντας έσοδα για να γίνονται ανταποδοτικά έργα. Είπε ότι ο σχετικός φάκελος για την εξομοίωση με χερσαίας ζώνης θα κατατεθεί φέτος και έχει προσληφθεί τεχνικός σύμβουλος στο Δ.Λ. Ταμείο.

Δημότες έθεσαν θέματα συντήρησης αγροτικής οδοποιϊας και πεζοδρομίων εντός του οικισμού, για τα οποία όπως απάντησε ο Δήμαρχος εντάσσονται σε μελέτες που έχει καταθέσει προς έγκριση σε αρμόδια υπουργεία αλλά και εργολαβίες συντηρήσεων κλπ. που έχει έτοιμες να δημοπρατήσει ο Δήμος.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Θ. Χαριτάκης είπε: «Η Ελούντα είναι ένας ξεχωριστός τόπος με ιδιαίτερη ταυτότητα, ιστορία και πολιτισμό, αλλά και μια τεράστια δυναμική. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά το πόσο συνεισφέρει στον Προϋπολογισμό του Δήμου με τα μεγάλα έσοδα που κάθε χρόνο εισρέουν απ’ αυτόν τον τόπο. Ανάλογα, λοιπόν, κε Δήμαρχε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Ελούντα και την ευρύτερη περιοχή, επιστρέφοντας όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα στον τόπο για να γίνουν έργα αναπτυξιακά. Ολοι γνωρίζουν την Ελούντα ως ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά θέρετρα της Ευρώπης και όχι μόνο. Χρειάζονται έργα υποδομής. Ένα έργο που είχαμε συζητήσει και προεκλογικά που θα αλλάξει την εικόνα της Ελούντας είναι η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της και πρέπει να προχωρήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα με την ανακίνηση των διαδικασιών και να ολοκληρωθεί», είπε ο κ. Χαριτάκης, ευχόμενος τη νέα χρονιά να μην επαναληφθούν τα προβλήματα λειτουργίας της Κοινότητας που υπήρξαν την προηγούμενη χρονιά με τις λύσεις που έχουν δοθεί που μπορούν να συμβάλουν για μια καλύτερη χρονιά φέτος.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ