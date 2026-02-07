Η ΑΝΑΤΟΛΗ επεξεργάστηκε στατιστικά δεδομένα για τα θανατηφόρα τροχαία, όπως αυτά παρασχέθηκαν από τον Πρόεδρο του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων κ. Γιάννη Λιονάκη. Μέσα από τα στατιστικά στοιχεία αποτυπώνεται μια ξεκάθαρη απεικόνιση για τον Νομό Λασιθίου κατά τη χρονική περίοδο 2015-2025. Σκιαγραφείται μια πολύπλευρη εικόνα γύρω από τα τροχαία με αναλυτικές πληροφορίες ανά ηλικία και φύλο περιγράφοντας τον τύπο οχήματος και το γεγονός. Παράλληλα αναλύονται λεπτομερώς οι ώρες, οι ημέρες και μήνες που σημείωσαν την μεγαλύτερη επικινδυνότητα στον Νομό Λασιθίου.

Ηλικιακή κατανομή

Διαπιστώνεται ότι για τις ηλικίες 0-17 κατά τη χρονική περίοδο 2015-2025 σημειώθηκαν συνολικά 4 δυστυχήματα. Στην ηλικιακή ομάδα 18-25 καταγράφηκαν 11 τροχαία, αριθμός αυξημένος σε σχέση με τους ανηλίκους. Οι ηλικίες 26-35 παρουσίασαν 10 περιστατικά, ενώ στους 36-55 ετών τα τροχαία αυξήθηκαν σημαντικά στα 17. Η υψηλότερη καταγραφή εμφανίστηκε στις ηλικίες 55-70 φθάνοντας τα 18 τροχαία, ενώ στους άνω των 70 καταγράφηκαν 11 περιστατικά. Σε συνολικό επίπεδο τα δεδομένα δείχνουν ότι τα τροχαία δυστυχήματα αφορούν όλες τις ηλικίες με πιο έντονη παρουσία στις μεσαίες και μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

Τύπος τροχαίων

Στα στατιστικά δεδομένα που παρασχέθηκαν υπήρχαν τρεις διαχωρισμοί τροχαίων ατυχημάτων εκ των οποίων ήταν οι συγκρούσεις, οι παρασύρσεις και οι εκτροπές. Συνολικά την χρονική περίοδο 2015-2025, από τα 71 δυστυχήματα σημειώθηκαν 22 συγκρούσεις, 7 παρασύρσεις και 42 εκτροπές.

Μπορεί η κοινή λογική να συνδέει τα τροχαία ατυχήματα με τα μηχανάκια και τα αυτοκίνητα, όμως τα στατιστικά ήρθαν για να τη διαψεύσουν! Από τα 71 θανατηφόρα τροχαία που σημειώθηκαν την τελευταία δεκαετία στο Νομό Λασιθίου τα 29 ήταν με μοτοσυκλέτα, τα 32 με αυτοκίνητο, τα 2 με ποδήλατο, 4 με γουρούνα, 1 με τρακτέρ και 3 με φορτηγό. Στην πράξη δεν πρέπει λοιπόν να αψηφούμε τους κινδύνους οποιοδήποτε όχημα και αν οδηγούμε.

Έμφυλες διαφορές

Σοκαριστική η διαπίστωση ότι από τα 71 τροχαία δυστυχήματα της τελευταίας δεκαετίας τα 61 αφορούν άνδρες και τα 10 γυναίκες. Υπάρχει τεράστιο χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα.

Επικινδυνότητα στο επαρχιακό δίκτυο

Μελετώντας τα στατιστικά δεδομένα προκύπτει ότι η πλειονότητα των τροχαίων ατυχημάτων σημειώνεται στο επαρχιακό δίκτυο. Πιο συγκεκριμένα τη χρονική περίοδο 2015-2025 καταγράφηκαν 46 τροχαία στο επαρχιακό δίκτυο, ενώ μόλις 13 στην πόλη και 12 στον ΒΟΑΚ.

Ποια ημέρα συμβαίνουν τα περισσότερα τροχαία

Παρ’όλο που τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα σε άλλες περιοχές τα βλέπουμε κυρίως τα Σάββατα και τις Κυριακές, ο Ν. Λασιθίου δεν συμβαδίζει με αυτή την εικόνα.

Τα περισσότερα τροχαία σημειώθηκαν τις ημέρες Παρασκευή και Πέμπτη με συνολικά στατιστικά στοιχεία 16 και 14 τροχαία. Συγκεντρωτικά τα δυστυχήματα ανά ημέρα κατά την τελευταία δεκαετία, διαμορφώνονται ως εξής: 8 τροχαία την ημέρα Δευτέρα, 7 την Τρίτη, 8 την Τετάρτη, 14 την Πέμπτη, 16 την Παρασκευή, 12 το Σάββατο και 6 την Κυριακή.

Ανά Δήμο

Στο Δήμο Αγίου Νικολάου αυτή την δεκαετία συνέβησαν 27 τροχαία δυστυχήματα. Ακολούθησε ο Δήμος Ιεράπετρας με 26 τροχαία. Καλύτερη ήταν η εικόνα του Δήμου Σητείας που κατέγραψε 14 τροχαία, ενώ στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου σημειώθηκαν 4. Σε αυτό το σημείο όμως είναι σκόπιμο να αναλογιστούμε και την πληθυσμιακή δυναμική του κάθε Δήμου (λαμβάνοντας υπ’όψη και την τουριστική κίνηση).

Ο Σεπτέμβριος πρωταγωνιστεί

Πολλές περιοχές από το Νομό Λασιθίου επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό και διαπιστώνεται εκ του αποτελέσματος ότι κάποιες περιοχές, όπως ο Άγιος Νικόλαος, η Σητεία και η Ιεράπετρα αποκτούν μεγαλύτερη δυναμική εξ αιτίας και της τουριστικής συνεισφοράς τους καλοκαιρινούς μήνες. Άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα το Οροπέδιο Λασιθίου απολαμβάνει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα τους χειμερινούς μήνες.

Ωστόσο σε συνολικό επίπεδο, την τελευταία δεκαετία, ο μήνας που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό τροχαίων στο Νομό Λασιθίου ήταν ο Σεπτέμβριος, ενώ σε αμέσως επόμενη θέση στην κατάταξη ήταν ο Μάιος.

Πιο συγκεκριμένα τα συγκεντρωτικά στοιχεία για όλο τον Νομό Λασιθίου, σε συνολικό επίπεδο κατά τη χρονική περίοδο 2015-2025 έχουν ως εξής: τον μήνα Ιανουάριο σημειώθηκαν 7 τροχαία, πιο θετική ήταν η εικόνα του Φεβρουαρίου που καταγράφηκε μόλις 1 τροχαίο σε όλο τον νομό ενώ τον Μάρτιο τα τροχαία αυξήθηκαν στα 3. Η αύξηση αυτή συνεχίστηκε τον Απρίλιο με 7 τροχαία και τον Μάιο με 10. Ελαφριά μείωση παρατηρήθηκε τον Ιούνιο που είχαμε 6 τροχαία, ενώ τα τροχαία ανήλθαν στα 9 τον Ιούλιο. Τον Αύγουστο παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα, 3, τον Σεπτέμβριο έφτασαν τα 11. Από τον Οκτώβριο και μετά ωστόσο ξεκίνησε μια πτωτική τάση. Τον Οκτώβριο σημειώθηκαν 6, τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο κατεγράφησαν από 4 δυστυχήματα.

Κατηγορία

Οι κατηγορίες των τροχαίων δυστυχημάτων ανάλογα με τα θύματα αφορούν σε πεζούς, επιβάτες και οδηγούς. Σε συνολικό επίπεδο την τελευταία δεκαετία τα στατιστικά δεδομένα απεικόνισαν ότι η πλειονότητα αφορά τους οδηγούς (55). Αμέσως μετά είναι οι επιβάτες (11 θύματα) και οι πεζοί (5 θύματα).

Ώρες αιχμής

Οι ώρες που συνέβησαν τα τροχαία αποτελούν ένα καθοριστικό στοιχείο της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα σε συνολικό επίπεδο δεκαετίας τις ώρες 07:00-09:00 καταγράφηκαν 7 δυστυχήματα και τις ώρες 09:00-13:00 σχεδόν διπλασιάστηκαν αγγίζοντας τα 12. Αύξηση σημειώθηκε επίσης κατά τις ώρες 13:00-17:00, ώρα που συνήθως οι περισσότεροι επιστρέφουν στα σπίτια τους μετά από την εργασία αγγίζοντας τα 18 δυστυχήματα. Η πιο συχνή ώρα ήταν στις 17:00-21:00 όπου τα θανατηφόρα τροχαία ανήλθαν στα 19. Τα λιγότερα σημειώθηκαν τις ώρες 21:00-24:00 που ήταν 5, ενώ το χρονικό διάστημα 00:00-07:00 ήταν 10.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ