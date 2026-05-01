Σήμερα, Πέμπτη 1η Μαΐου, συνδικαλιστικές οργανώσεις και σωματεία σε όλη τη χώρα πραγματοποίησαν απεργιακές κινητοποιήσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Στον Άγιο Νικόλαο, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και εκπρόσωποι φορέων συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία, προβάλλοντας το σύνθημα «η Πρωτομαγιά δεν είναι αργία, είναι απεργία». Μέσα από τη συγκέντρωση, έθεσαν στο επίκεντρο αιτήματα για την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων, αυξήσεις στους μισθούς και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Με την ολοκλήρωση των ομιλιών, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων προχώρησαν σε μια συμβολική κίνηση μνήμης, καταθέτοντας λουλούδια στο Μνημείο των Ηρώων, εκφράζοντας φόρο τιμής στη σημασία της ημέρας.