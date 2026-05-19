Με ιδιαίτερη χαρά το σχολείο μας συμμετείχε στους σχολικούς αγώνες ποδοσφαίρου Γυμνασίων με δύο ομάδες μαθητών/τριών προάγοντας το πνεύμα του «Ευ Αγωνίζεσθαι», της συνεργασίας και του σεβασμού προς αντιπάλους και διαιτητές. Οι μαθητές μας εκπροσώπησαν το σχολείο με ενθουσιασμό, αγωνιστικότητα και ήθος, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες μέσα από τη συμμετοχή τους.

Ο απολογισμός των αγώνων ήταν μία νίκη, δύο ήττες και μία ισοπαλία, με το σημαντικότερο κέρδος να είναι η χαρά της συμμετοχής και η καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος.

Υπεύθυνη καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής η κ.Παπακαλούση Μαίρη και συνοδός η εκπαιδευτικός κ.Πολυχρονίδου Ειρήνη.