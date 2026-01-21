Το καρναβάλι η μεγάλη γιορτή της ευθυμίας, της χαράς, του γέλιου, των μεταμφιέσεων και της σάτιρας πλησιάζει.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προσκαλεί τους δημότες που θέλουν να συμμετάσχουν σε καρναβαλικές ομάδες, να δηλώσουν συμμετοχή και να πάρουν μέρος στο «Καρναβάλι της Λίμνης» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026.

Φτιάξτε την ομάδα σας, βάλτε φαντασία κι ελάτε να γεμίσουμε τους δρόμους με χρώμα και χαμόγελα.