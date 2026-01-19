Βραβεία Τιμής και Ευγνωμοσύνης για την προσφορά τους στον Πολιτισμό απονεμήθηκαν με απόφαση του Δ.Σ. της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Λασιθίου, στο Θέατρο της Σητείας, στην Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αγίου Νικολάου (ΕΘΟΑΝ), στον Πολιτιστικό Μορφωτικό Αναπτυξιακό Σύλλογο Κριτσάς Λατώ, στον Προοδευτικό Σύλλογο Ελούντας, στον αγιογράφο π’ Θεμιστοκλή Ματθαιάκη, στον εικαστικό- αγιογράφο Μανώλη Σαριδάκη, καθώς και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ιεραπετριτών Αττικής και Αντιδήμαρχο Δήμου Αιγάλεω Γιάννη Περράκη.

Ο Πρόεδρος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Γιάννης Σταμέλος, εξηγώντας το σκεπτικό του θεσμού των βραβεύσεων από την εταιρεία, είπε: «Το 2016 για πρώτη φορά σκεφτήκαμε να τιμήσουμε ανθρώπους που με το έργο τους και την κοινωνική τους προσφορά πρόβαλαν τον Πολιτισμό και τα Γράμματα εδώ στο Ανατολικό άκρο της Κρήτης.

Είναι η ένατη συνεχή χρονιά εφέτος κατά την οποία η Ιστορική-Λαογραφική Εταιρεία προσπαθεί να αναδείξει το έργο μερικών πολύ σημαντικών ανθρώπων και συλλόγων για το νομό μας σε ξεχωριστή τελετή και να τους εκφράσει συμβολικά και ταπεινά την ευγνωμοσύνη της γι’ αυτό που προσφέρουν στην τοπική μας κοινωνία και όχι μόνο. Να δώσει την αφορμή για να γίνει ευρύτερα γνωστό το έργο τους και η σημασία του για τον τόπο.

Η κοινωνική προσφορά έχει βαθιές τις ρίζες της στη χώρα μας. Είναι συνεχής από τους αρχαίους χρόνους παίρνοντας άλλοτε τη μορφή της χορηγίας, άλλοτε ως ευεργεσία που διευκολύνει τη λειτουργία της κρατικής μηχανής -σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής-, ενώ σε άλλες περιπτώσεις εκφράζεται έμπρακτα ως αγάπη προς τον πλησίον με τη μορφή κοινωνικού έργου ή και φιλανθρωπίας».

Οι απονομές

Ακολούθησε η απονομή των βραβείων.

– Ο εφημέριος της Αγίας Τριάδος π’ Βασίλειος Περουλάκης απένειμε το βραβείο στο Θέατρο της Σητείας. Το παρέλαβε η πρόεδρος του θεατρικού σχήματος Φανή Σύρπου, η οποία ευχαριστώντας για τη συμπερίληψη στους τιμώμενους από την εταιρεία για το 2025.

H κ. Σύρπου είπε παραλαμβάνοντας το βραβείο: «Θεωρούμε ότι εμείς πρέπει να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς εσάς. Είναι εντυπωσιακό ότι η εταιρεία λειτουργεί 57 χρόνια και εκδίδει το καταπληκτικό περιοδικό Αμάλθεια. Εκπλήσσει το να υπάρχουν άνθρωποι, ακόμη και σήμερα, που παλεύουν τόσα χρόνια για τον Πολιτισμό.

Φέτος το Θέατρο της Σητεία συμπληρώνει 33 χρόνια λειτουργίας του. Έχουμε ανεβάσει πάνω από 40 παραστάσεις. Είμαστε πολύ περήφανοι για την Παιδική και Εφηβική Σκηνή που έχουμε ιδρύσει, καθώς και για το γεγονός ότι κάνουμε συμπαραγωγές και στο ότι είμαστε ανοιχτοί πάντοτε να βοηθούμε κάθε άλλο πολιτιστικό σύλλογο στην περιοχή Σητείας και όχι μόνο. Εύχομαι για το 226, να είμαστε όλοι καλά και να αντισταθούμε όλοι με τον Πολιτισμό, σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάμε και φοβάμαι ότι θα περάσουμε και δυσκολότερους στο μέλλον. Ας αντισταθούμε εμείς με τις αξίες μας, με το κομμάτι της ψυχής μας που δίνουμε για όλους εμάς, για τον διπλανό μας, για το κοινωνικό μας πλαίσιο.»

– Ο παιδίατρος Τάσος Αναστασάκης απένειμε στον πατέρα Θεμιστοκλή Ματθαιάκη το τιμητικό δίπλωμα. Ο πατέρας Θεμιστοκλής ευχαριστώντας για την τιμή που του έγινε δήλωσε ότι η προσπάθεια της Σχολής Βυζαντινής Αγιογραφίας της Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου που ξεκίνησε το 2012, επί του μακαριστού μητροπολίτη κυρού Νεκταρίου, συνεχίζεται με την αμέριστη συμπαράσταση του σημερινού μητροπολίτη κ. Γερασίμου, έδωσε και σε εκείνον την ευκαιρία να εργαστεί σε αυτήν.

Kαι πρόσθεσε: «Μου έκανε εντύπωση ως σπουδαστή, κάθε φορά που ξεφύλλιζα βιβλία και σε επισκέψεις σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, όπου παρατηρούσα ότι παντού υπήρχαν αρκετές εικόνες της Κρητικής Σχολής και Τέχνης. Αυτό μου έδωσε την ώθηση να ασχοληθώ περισσότερο με αυτή την Τέχνη. Όλες οι τεχνικές, όλες οι Σχολές της αγιογραφίας είναι καταπληκτικές, αλλά όταν αναλογιστούμε, μιας και μιλούμε για παράδοση και πολιτισμό, ότι και σε πολύ δύσκολα χρόνια που το έθνος μας ήταν σκλαβωμένο, κατάφερε να διατηρήσει ως αναμμένη λαμπάδα αυτή την Τέχνη και να κατορθώσει με αυτόν τον ωραίο τρόπο να διδάσκει, να κατηχεί τους πιστούς και να γίνει η Τέχνη αυτή διάκονος της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας»

Όπως ανέφερε, με την ευκαιρία αυτή, ο εφημέριος της Αγίας Τριάδος π’ Βασίλειος Περουλάκης, ο πατέρας Θεμιστοκλής Ματθαιάκης αγιογραφεί επί τοίχου τον μεγάλο ιερό ναό του Αγίου Αντωνίου της πόλεώς μας και είναι αξιέπαινος γι’ αυτό.

– Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης ο βραβευθείς αγιογράφος Μανώλης Σαριδάκης σε προσωπικό, αλλά και σε ευρύτερο πλαίσιο, «για την ενεργοποίηση της Παράδοσης και του Λαϊκού Πολιτισμού, τη διάχυσή τους στην κοινωνία, ώστε, ενεργοποιούμενων, να αποφέρει καλά στο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία και στο οποίο όλοι εμείς απολαμβάνομε τις ωφέλειες», όπως είπε.

«Έχουμε συνηθίσει Παράδοση να θεωρείται ένα αρχειακό υλικό, να είναι υλικό καλλωπισμού, να μην έχει ιδιαίτερο ενεργό ρόλο και αν ποτέ αποκτήσει, πολλές φορές κακοποιούμενη, να συνιστά μέρος κάποιων ατραξιόν. Ξεχνούμε ότι Παράδοση είναι τα πρώτα μας βήματα, ο αρχικός βηματισμός μέσω του τρόπου που ο καθένας προσωπικά, προσεγγίζει το όραμά του. Θα πρέπει λοιπόν, αυτή η ενεργοποίηση να είναι διαρκής και να αποτελεί φάρο προς όλους μας. Να μην ξεχνούμε ότι όλοι οι ρωμαλέοι λαοί χρησιμοποιούν την παράδοση ως εργαλειοθήκη για τα μέσα που παραδίδουν στους νεώτερους. Είμαι ευτυχής που στο βαθμό που μπορώ να συνεργάζομαι με την εταιρεία και να συμμετέχω και εγώ σε αυτή τη δυναμική, την προβολή προς το μέλλον», κατέληξε.

– «Είναι ιδιαίτερη τιμή για τη Θεατρική Ομάδα, ειδικά να παραλαμβάνομε το βραβείο από τα χέρια του πρώην Δημάρχου -πατέρα της σκηνοθέτιδάς της Ομάδας, Μαριάνθης Μενεγάκη, παραλαμβάνοντας το βραβείο από τον πρώην Δήμαρχο Γιώργο Μενεγάκη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας. Ευχαριστούμε την εταιρεία για την τιμή που μας κάνατε. Στις μέρες μας είναι πολύ σημαντικό να προάγουμε τον Πολιτισμό και την Ιστορία μας και αυτό το κάνετε επάξια τα τελευταία χρόνια στον Αγιο Νικόλαο, μέσω της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας. Η ΕΘΟΑΝ από το 1981 προάγει στην περιοχή μας τον Πολιτισμό μέσω του Θεάτρου, με την θεατρική ομάδα που τα τελευταία χρόνια αριθμεί 50 μέλη», είπε ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Θεατρικής Ομάδας. Ο κ. Μπεκατώρος αφιέρωσε το βραβείο αυτό στο μέλος της ΕΘΟΑΝ Ελένη Προκοπάκη που έχει φύγει από τη ζωή.

– Η Γραμματέας του Πολιτιστικού- Μορφωτικού – Αναπτυξιακού Συλλόγου Κριτσάς Μαρία Μασσάρου παρέλαβε το βραβείο από τον κ. Δημήτρη Συσκάκη. Ευχαριστώντας την εταιρεία είπε ότι η βράβευση αποτελεί μεγάλη τιμή για το σωματείο. Ο Σύλλογος -είπε- είναι ενεργός καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με πολλές και διάφορες δράσεις και πρωτοβουλίες. Ιδιαίτερο επίτευγμα του Συλλόγου είναι η Αιμοδοσία που διοργανώνει σε τακτά διαστήματα για την Τράπεζα Αίματος και το δεύτερο, η δημιουργία του Λαογραφικού Μουσείου Κριτσάς, που είναι μια συλλογική προσπάθεια αφού τα εκθέματα είναι συλλογική χορηγία των κατοίκων του χωριού.

– Ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Μανώλης Μακράκης απένειμε το βραβείο στον εκπρόσωπο του Δ.Σ. του Προοδευτικού Συλλόγου Ελούντας Μανώλη Καψωριτάκη, ο οποίος ευχαριστώντας δήλωσε: «Ως νέοι, ελπίζουμε και μεις να συνεχίσουμε την πολιτιστική κληρονομιά μέσα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Ευχόμαστε επίσης το περιοδικό, Αμάλθεια, που εκδίδει η εταιρεία να συνεχίσει να εκδίδεται από εσάς και να βρει συνεχιστές πετυχαίνοντας ακόμη μεγαλύτερη παρουσία».

Την εκδήλωση χαιρέτισε και ο κ. Μακράκης, ευχαριστώντας τον κ. Σταμέλο για την προσφορά του. «Είναι ένας άνθρωπος που ήλθε από την Αθήνα, ασχολήθηκε με τον πολιτισμό της Κρήτης και αποτελεί ένα σύμβολο αντίστασης στην ομογενοποίηση και παγκοσμιοποίηση κατά των οποίων καλούμε όλα τα πολιτιστικά σωματεία να αγωνιστούν. Θεωρώ ότι είναι μεγάλος τίτλος τιμής που απονέμετε στους τοπικούς φορείς και πρόσωπα -και ο οποίος μου είχε απονεμηθεί και μένα στο παρελθόν. Πρέπει να είμαστε λίγο αισιόδοξοι, γιατί ο εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελούντας ήταν μαθητής και δικός μου και του κ. Σταμέλου και δίνει το παρών στη διάδοχη κατάσταση», είπε ο κ. Μακράκης.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ