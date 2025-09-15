Tην Κυριακή 19 του Οκτώβρη θα διεξαχθούν στο Καβούσι Ιεράπετρας οι 11οι Ορεινοί Αγώνες Καβουσίου

οι οποίοι διοργανώνονται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καβουσίου με την στήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ιεράπετρας.

Οι αγώνες:

1. Ο αγώνας των 22,3χλμ με την ονομασία, kavousi Mountain half marathon με θετική ανάβαση 1450μ και 90%, μονοπάτι

2. Ο αγώνας των 8,7χλμ με την ονομασία,avgos trail ,με θετική ανάβαση 510μ και 90% μονοπάτι.



Το Καβούσι είναι ένα από τα αρχαιότερα χωριά τής Κρήτης όπως αποδεικνύεται από τα αρχαιολογικά ευρήματα στη περιοχή και τα πάνω από τα 200 αρχαιολογικά σημεία που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Καβουσίου. Οι αγώνες διεξάγονται στον Ορεινό όγκο της ευρύτερης ορεινής περιοχή του Καβουσίου σε πανέμορφα ορεινά τοπία ασύγκριτου όμορφιας με μονοπάτια που ποικίλουν, καλντερίμια, σε χώμα ,

βράχο ,φαράγγια ιδιαίτερου κάλους, δάση από πρίνους και κυπαρίσσι κοιλάδες,μικρά οροπέδια ,παραδοσιακούς αγροτικούς οικισμούς, βυζαντινά ξωκκλήσια.



Το Καβούσι βρίσκεται στο φυσικό γεωγραφικό κέντρο του νόμου Λασιθίου και απέχει από την πόλη της Ιεράπετρας 20χλμ από την πόλη του Αγίου Νικολάου 25 χλμ και την πόλη της Σητείας 45 χλμ. Στο Καβούσι μπορείτε να έλθετε είτε με δικό σας μέσο είτε με το τοπικό ΚΤΕΛ μιας και το χωριό βρίσκεται στον εθνικό δρόμο υπάρχουν ξενοδοχεία στην γύρω περιοχή και στο χωριό καθώς και ενοικιαζόμενα δωμάτια.



Οι ορεινοί αγώνες μπαίνουν στην δεύτερη δεκαετία και είναι ένας θεσμός πλέον στο ορεινό τρέξιμο στην ανατολική Κρήτη και ένα τοπικό γλέντι με την γνωστή Κρητική φιλοξενία των κατοίκων. Πλήθος αθλητών από όλη την Κρήτη και την χώρα μας καθώς και το εξωτερικό συμμετέχουν κάθε χρόνο και στους δύο αγώνες.

Από πέρυσι η διοργάνωση έχει δώσει μεγάλο βάρος στους αγώνες για παιδιά δημοτικού και γυμνάσιου με σκοπό οι μικροί μας φίλοι να γνωρίζουν σιγά σιγά το ορεινό τρέξιμο.



Οι εγγραφές είναι ανοιχτές και γίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο