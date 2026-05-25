Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο Διορισμός Προσωρινού Αναπληρωτή Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) Λασιθίου με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα (Α.Ο.Μ.) «ΊΕΡΑΠΕΤΡΑ», του Γεωργίου Μπαρμπούνη.

Όπως αναφέρει το ΦΕΚ: Διορίζουμε τον ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.: Α01498679, ως Προσωρινό Αναπληρωτή Διοικητή στο Γ.Ν. Λασιθίου με αρμοδιότητα στην Α.Ο.Μ. «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» αρμοδιότητας της 7ης Υ. Πε. Κρήτης του Υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. του ν. 3528/2007, με βαθμό 2ο, μέχρι την ολοκλήρωση διαδικασίας επιλογής Αναπληρωτή Διοικητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 5062/2023.

