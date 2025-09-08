Η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ο Δήμος Βιάννου και η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στις εκδηλώσεις μνήμης για την 82η Επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάννου και της Ιεράπετρας που πραγματοποιήθηκε την 14η , 15η & 16η Σεπτεμβρίου 1943 από τα Γερμανικά Στρατεύματα Κατοχής.

Οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα την Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025, στο χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελί Αμιρών του Δήμου Βιάννου.

Με τιμή



O Αντιπεριφερειάρχης Ο Δήμαρχος Βιάννου Ο Πρόεδρος της Ένωσης Θυμάτων Ηρακλείου Ολοκαυτώματος Δ. Βιάννου

Συριγωνάκης Νικόλαος Μπαριτάκης Παύλος Αριστομένης Συγγελάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

09:00 : Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Πανδημοτικό Μνημείο Σελί Αμιρών.

Θεία Λειτουργία, τέλεση επιμνημόσυνης δέησης, κατάθεση στεφάνων από μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βιάννου.

17:30: Πορεία Μνήμης και Δικαιοσύνης από την πλατεία του Αμιρά προς τον τόπο μαζικής δολοφονίας αμάχων (τοποθεσία Αμπέλια, οικισμός: Μελιανά Αμιρά) με τη συμμετοχή επιζώντων του Ολοκαυτώματος της Βιάννου και μελών οικογενειών θυμάτων .

19:30:Πλατεία Αμιρών: Συζήτηση για το Ολοκαύτωμα της Βιάννου Προβολή του ντοκιμαντέρ Germany ´ sNaziSecretsinGreece (Εγκλήματα της ναζιστικής Γερμανίας στην Κρήτη).

20:10-21:30 : Συζήτηση για τα Ολοκαυτώματα, την αντίσταση στην παραχάραξη της Ιστορίας και τη διεκδίκηση των Γερμανικών Αποζημιώσεων.

Σύντομοι χαιρετισμοί από:

-Εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης,

-Δήμαρχο Βιάννου Παύλο Μπαριτάκη,

-Πρόεδρο της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου Αριστομένη Α. Συγγελάκη.

Συμμετέχουν με σύντομες παρεμβάσεις :

Νάντια Βαλαβάνη , οικονομολόγος – συγγραφέας

, οικονομολόγος – συγγραφέας Γιάννης Δραμουντάνης, εγγονός του Αρχηγού της Ανεξάρτητης Ομάδας Ανωγείων Γιάννη Δραμουντάνη (Στεφανογιάννη).

εγγονός του Αρχηγού της Ανεξάρτητης Ομάδας Ανωγείων Γιάννη Δραμουντάνη (Στεφανογιάννη). Κατερίνα Εμμανουήλ , Πρόεδρος Συλλόγου Φίλων Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας

, Πρόεδρος Συλλόγου Φίλων Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας TinaGericke , Εκπρόσωπος της Ομάδας ΑΚ Δίστομο από το Αμβούργο

Εκπρόσωπος της Ομάδας ΑΚ Δίστομο από το Αμβούργο Γιώργος Καλογεράκης , Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γιώργος Κώνστας , Δημοσιογράφος εφημερίδας «Χανιώτικα Νέα».

, Δημοσιογράφος εφημερίδας «Χανιώτικα Νέα». Πόπη Λιδάκη, Πρόεδρος Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δαμάστας.

Στην συζήτηση μετέχουν επίσης οι εκπρόσωποι των προσφάτως αναγνωρισθέντων ως μαρτυρικών χωριών Σοκαρά και Αβδελλά.

Συντονισμός-σχολιασμός :

Χαράλαμπος Κονδυλάκης, Αναπληρωτής Δημάρχου Βιάννου, Γιάννης Διακάκης, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου και Δρ. Αριστομένης Ι. Συγγελάκης, Συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα.

21:30-22:00: Μουσική και τραγούδια από τους μαθητές και τις μαθήτριες των Σχολείων της Λάρισας. Διδασκαλία χορωδίας: Εύα Μωυσιάδου, Καθηγήτρια 5ου Γυμνασίου Λάρισας και Χρήστος Πουλούλης, Καθηγητής 5ου Λυκείου Λάρισας.

⃰Το ντοκιμαντέρ, παραγωγής 2025 και διάρκειας 35’, φέρει την υπογραφή της Red Media, ανεξάρτητης δημοσιογραφικής και τηλεοπτικής ομάδας αντιφασιστών Γερμανών. Πρόκειται: (α) για μία αποτίμηση των δεινών που προκάλεσαν στην Κρήτη οι ναζί, μέσα από μαρτυρίες επιζώντων και με ξεχωριστή αναφορά στην ηρωική Αντίσταση του λαού της Μεγαλονήσου, (β) για μία ενδελεχή διερεύνηση της προσπάθειας νοσταλγών του παρελθόντος αλλά και της νέας μιλιταριστικής Γερμανίας να «ξεπλύνουν» το παρελθόν, (γ) για μία αναφορά στην τιμωρία που επεφύλαξε η Γερμανία στην Ελλάδα την περίοδο των μνημονίων, (δ) για μία θερμή συνηγορία στη διεκδίκηση των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (καταβολής των αποζημιώσεων και επανορθώσεων, έντοκης επιστροφής του κατοχικού δανείου και επαναπατρισμού των αρχαιολογικών και άλλων πολιτιστικών θησαυρών).

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Τέλεση μνημοσύνων στα χωριά των εκτελεσθέντων

09:00 πμ. Κεφαλοβρύσι :Τελετή Μνήμης στο Μνημείο Πεσόντων Κεφαλοβρυσίου.

09:45 πμ. Πεύκος: Τελετή Μνήμης στο Μνημείο Πεσόντων Πεύκου.

10:30 πμ. Άγιος Βασίλειος: Τελετή Μνήμης στο Μνημείο Πεσόντων Πεύκου .

11:15 πμ. Κρεββατάς : Τελετή Μνήμης στο Μνημείο Πεσόντων Κρεββατά.

12:00 πμ. Βαχός : Τελετή Μνήμης στο Μνημείο Πεσόντων Βαχού.

13:00 μμ. Αμιράς Μελιαννά : Τελετή Μνήμης στο Χώρο των Ομαδικών Τάφων στα Μελιαννά .

Πανδημοτικό Ηρώο Αμιρά

20:30-21:45μμ: Μουσικοθεατρικό δρώμενο για τα Μαρτυρικά Χωριά της Θεσσαλίας και Κρήτης και από μαθητές και εκπαιδευτικούς του 5 ου Γυμνασίου και του 5 ου Λυκείου Λάρισας καθώς και του Γυμνασίου της Βιάννου.

21:45-22:45: Παρουσίαση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρούστα Λασιθίου των γερμανικών ναζιστικών εγκλημάτων στον τόπο τους, με προσωπικές μαρτυρίες, μαντινάδες και ποιητικές αναφορές. Ακολουθεί πρόγραμμα παραδοσιακών χορών της Ανατολικής Κρήτης με το μουσικοχορευτικό σχήμα του Συλλόγου

Την εκδήλωση ανοίγουν οι Δήμαρχοι Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης και Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης και ο Πρόεδρος της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου Αριστομένης Συγγελάκης.

Στην εκδήλωση απευθύνουν σύντομο χαιρετισμό οι:

Ανδρουλάκης Γιάννης, Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου

Γιάννης Σταθάς, Δήμαρχος Διστόμου και Αντιπρόεδρος του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων & Χωριών περιόδου 1940-1945 «Ελληνικά Ολοκαυτώματα».

Heike Hänsel, πρώην Βουλευτής του κόμματος της Αριστεράς (DieLinke) στη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή (Bundestag).

Ζωή Δεληζώνα, Καθηγήτρια 5ου Γυμνασίου Λάρισας, Υπεύθυνη Διασχολικού Προγράμματος του 5ου Γυμνασίου και 5ου Λυκείου Λάρισας με θέμα: «Δημοκρατία και Εκπαίδευση».

Γεωργία Κυριάκου, Διευθύντρια Γυμνασίου Βιάννου

Κατερίνα Εμμανουήλ, Πρόεδρος Συλλόγου Φίλων Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας

Μιχάλης Σκουλικάρης, Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Κρούστα Λασιθίου

Εκπρόσωπος των Μαθητών των Σχολείων της Λάρισας

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα τιμηθεί η μνήμη του προσφάτως αποβιώσαντος Μανώλη Καρακωνσταντάκη, ιδρυτικού μέλους και Αντιπροέδρου, έως το θάνατό του, της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου.

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

ΓΕΝΙΚΑ

Από την 8η πρωινή ώρα μέχρι τη δύση του ηλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2024:

ΩΡΑ 07:00 : Θεία Λειτουργία με επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στο Μουρί Αμιρών.

Γενικός σημαιοστολισμός των δημόσιων, δημοτικών καταστημάτων, Ν.Π.Δ.Δ., σχολείων και τραπεζών στα διοικητικά όρια του Δήμου Βιάννου.

ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ:

08:30 : Επίσημη έπαρση της Σημαίας στο Πανδημοτικό Μνημείο των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελί Αμιρών.

ΩΡΑ 10:00 : Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων.

Προσέλευση επισήμων και Αρχών.

Στην επίσημη Δοξολογία θα χοροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέας.

ΩΡΑ 10:20 : Τελετή στο Πανδημοτικό Μνημείο των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελί Αμιρών.

Προσέλευση επισήμων και Αρχών.

Επιμνημόσυνη δέηση, χοροστατoύντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέα.

Ομιλία για το ιστορικό του Ολοκαυτώματος από τον κ. Σταύρο Αρναουτάκη Περιφερειάρχη Κρήτης .

Περιφερειάρχη Κρήτης . Προσκλητήριο Νεκρών.

Κατάθεση στεφάνων από τους:

-Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης,

-Εκπρόσωπο του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων

-Εκπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων, Βουλευτές Κρήτης, Ευρωβουλευτές

-Περιφερειάρχη Κρήτης

-Δήμαρχο Βιάννου

– Δήμαρχο Ιεράπετρας

– Δήμαρχο Ηρακλείου

-Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

-Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Ηρακλείου

-Αστυνομικό Διευθυντή Ηρακλείου

-Εκπρόσωπο του Λιμενικού Σώματος

-Εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος

-Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης

-Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

-Προεδρεύοντα της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης

-Πρόεδρο του Ι.Τ.Ε.

-Πρόεδρο της Π.Ε.Δ. Κρήτης

-Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου

-Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα

-Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

-Πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

-Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ν. Ηρακλείου – Ν. Λασιθίου

-Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας

-Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών πολεμικού Ναυτικού

-Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών

-Σύνδεσμο Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας

-Σύλλογο Αποστράτων Λ.Σ. Κρήτης και Δωδεκανήσου

-Αναπηρικές Οργανώσεις

-Εφεδροπολεμικές Οργανώσεις

-Αντιστασιακές Οργανώσεις που εδρεύουν στη Π.Ε. Ηρακλείου

-Πρόεδρους Συλλόγων – Σωματείων

Βουβός Πεντοζάλης του Πένθους από την σχολή χορού Χριστόφορου Μπριντάκη.

Απόδοση του Ύμνου της Βιάννου, από τη Μικτή Χορωδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών.

Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

Λήξη τελετής – αποχώρηση επισήμων.

Παρακαλούμε όσους από τους παραπάνω επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι, να ενημερώσουν για την κατάθεση μέχρι την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2025, στο τηλέφωνο 2813400374

(Ώρες επικοινωνίας: 08.00-14.30)

Πινακοθήκη Βιάννου «Σάββας Πετράκης» , Κερατόκαμπος:

18:30 μμ, Εγκαίνια εικαστικής έκθεσης με τίτλο: «Αφιέρωμα στο Ολοκαύτωμα της Βιάννου».

Επιμέλεια έκθεσης: Βασίλης Καμπόλης.

Πρωτοβουλία: Μαρίνα Βαποράκη.

Οργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Βιάννου.

Με την υποστήριξη:

Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου

Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα

Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάννου

Εκπολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Κερατοκάμπου και Καψαλών «Η Βίγλα».

20:00-21:30 μμ: Συναυλία της Δημοτικής Χορωδίας Βιάννου «Στάθης Μάστορας» υπό τη διεύθυνση του Μαέστρου κ. Ορέστη Κουσαθανά.

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

ΩΡΑ 20.30: Ηράκλειο, Κηποθέατρο «Ν. Καζαντζάκης»

Συναυλία Μνήμης και Δικαιοσύνης με τους Λάκη Χαλκιά, Ψαρογιώργη και Μάνο Παπαδάκη.

Με τη συμμετοχή της διασχολικής χορωδίας των 5ου Γυμνασίου και 5ου Λυκείου Λάρισας.

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Εκδήλωση Μνήμης στην Αθήνα , σε συνεργασία με τον Σύλλογο Βιαννιτών Αττικής «Ο Διαβάτης». Με τη στήριξη του Δήμου Βιάννου και του Συλλόγου Βιαννιτών Αττικής «Ο Διαβάτης», υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης.

Στις παραπάνω εκδηλώσεις καλούνται να παρευρεθούν:

Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου & Βιάννου κ.κ. Ανδρέας, ο Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, Εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, οι Βουλευτές, οι Ευρωβουλευτές, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Δήμαρχος Βιάννου, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας Εφετών Ανατολικής Κρήτης, ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς Ηρακλείου, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηρακλείου, ο Περιφερειακός Διοικητής Λιμενικού Σώματος, ο Λιμενάρχης Ηρακλείου, ο Περιφερειακός Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κρήτης, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Ηρακλείου, ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηρακλείου και του Διοικητικού Πρωτοδικείου, Πταισματοδίκες, Ειρηνοδίκες, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο Προεδρεύων της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, ο Πρόεδρος του Ι.Τ.Ε., ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Κρήτης, Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου, Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Αντιδήμαρχοι, οι Δήμαρχοι της Π.Ε. Ηρακλείου, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης, ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συμβουλίου, τα πολιτικά κόμματα, οι πρώην Υπουργοί πολιτικών και υπηρεσιακών Κυβερνήσεων Κοινοβουλευτικών Περιόδων, οι πρώην Ευρωβουλευτές και Βουλευτές, οι πρώην Νομάρχες και Δήμαρχοι Ηρακλείου, ο Διοικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, ο Γενικός Διευθυντής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, οι Γενικοί Διευθυντές της Περιφέρειας Κρήτης, ο Διευθυντής του ΕΚΑΒ Κρήτης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης, ο Διευθυντής Α/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, ο Διευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, οι Προϊστάμενοι Δημόσιων Υπηρεσιών, οι Προϊστάμενοι Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών, Τραπεζών, οι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος σε ενεργή υπηρεσία ή αποστρατεία με στολή κατά την ιεραρχική τάξη, Εκπρόσωποι Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού, του Ναυτικού, της Αεροπορίας, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, των Αναπηρικών και Αντιστασιακών Οργανώσεων, των Εφεδροπολεμικών Οργανώσεων, οι Πρόξενοι, ο Περιφερειάρχης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι Περιφερειακοί Έφοροι Προσκόπων και Ελληνικού Οδηγισμού, οι Πρόεδροι Επιμελητηρίων, οι Πρόεδροι Επαγγελματικών Οργανώσεων, οι Πρόεδροι Ομοσπονδιών και Εργατικών Οργανώσεων, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, οι Πρόεδροι Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, οι Πρόεδροι άλλων Σωματείων και Συλλόγων, τα Μ.Μ.Ε. και οι πολίτες.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Βιάννου και Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου.

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Πολιτιστικοί Σύλλογοι Αμιρών, Αγίου Βασιλείου και Κεφαλοβρυσίου.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα.