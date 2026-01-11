Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το Α.Α. 1/2026 / 11-01-2026/1130 B ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ της ΕΜΥ/ΕΜΚ, προβλέπεται επιδείνωση του καιρού σε επίπεδο Πορτοκαλί Προειδοποίησης για την Κρήτη.



Τι περιμένουμε: Από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 μέχρι και το πρωί της Τρίτης, προβλέπονται χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά, ενώ κατά τόπους αναμένονται βροχές, χιονόνερο και καταιγίδες με ισχυρούς βόρειους ανέμους.



Η Δημοτική Αστυνομία σε συνεργασία με το Α.Τ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ θα μεριμνήσει για:



Έλεγχο Αντιολισθητικών Μέσων (Αλυσίδες): Βάσει του άρθρου 3, παρ. 1β του Ν. 5003/2022 και της ΥΑ Δ30/Δ5α/73567/2022, θα διενεργούνται έλεγχοι για τον υποχρεωτικό εφοδιασμό των οχημάτων με αλυσίδες που κινούνται προς τον ορεινό όγκο (Θρυπτή, Σελάκανο, Μάλες κ.α.). Κανένα όχημα δεν θα κινείται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ασφάλεια όλων.



Αποκλεισμό Επικίνδυνων Περιοχών: Σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, θα επιτηρούμε σημεία όπου έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία για την αποφυγή ατυχημάτων (βάσει και του Ν. 4926/2022), όπως ιρλανδικές διαβάσεις ή δασικά οδικά δίκτυα.



Προστασία Ευάλωτων Ομάδων & Ζώων: Εφαρμόζοντας τον Ν. 4830/2021, οι περίπολοί μας θα ελέγχουν για την προστασία αστέγων αλλά και ζώων (συντροφιάς και παραγωγικών) που εκτίθενται σε κίνδυνο λόγω παγετού. Καλούμε τους πολίτες να μεριμνήσουν για την προστασία των ζώων τους. Η εγκατάλειψη ζώου στο έλεος του χιονιά αποτελεί ποινικό αδίκημα.



Επι της ευκαιρίας να επισημανουμε ότι για τη Δημοτική Αστυνομία αποτελεί θεσμική υποχρέωση βάση του (Ν. 5003/2022) η συμμετοχή της στην Πολιτική Προστασία:



Ο Νόμος 5003/2022 (άρθρο 4, παρ. 7) ορίζει ρητά:



“Ειδικά η αρμοδιότητα της περ. ε΄ της πρώτης κατηγορίας του άρθρου 3 [Πολιτική Προστασία], σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, ασκείται καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατά περίπτωση αρμόδιου συντονιστικού οργάνου… ανεξαρτήτως της στελέχωσης της Δημοτικής Αστυνομίας”.



Η νομοθεσία αναγνωρίζει τη Δημοτική Αστυνομία ως κρίσιμο επιχειρησιακό βραχίονα του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων (Ν. 4662/2020). Αυτό σημαίνει ότι σε ώρες κρίσης, το ωράριο και οι ελλείψεις προσωπικού μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας.



Να ξέρουν οι δημότες της Ιεράπετρας ότι και αυτή τη φορά θα είμαστε στις επάλξεις δίπλα στον πολίτη, όλο το 24ωρο, απλήρωτοι, παρά τα προβλήματα και τον ανηλεή πόλεμο που δεχόμαστε.

Δημοτική Αστυνομία Ιεράπετρας: [2842340399]