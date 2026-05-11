Σε απάντηση δημοσιευμάτων σχετικά με τα μεγάλα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ που υλοποιούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Αργυρώ Ζέρβα δήλωσε:

«Τα πέντε μεγάλα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεχίζονται κανονικά και η χρηματοδότησή τους είναι πλήρως διασφαλισμένη.

Μετά την αναθεώρηση του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την έκδοση της σχετικής εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ, εξασφαλίστηκε η συνέχιση της χρηματοδότησης μέσω του Ειδικού Προγράμματος ΣΔΙΤ, το οποίο εγκρίθηκε με την Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση (ΦΕΚ Β’ 2025/7-4-2026) και περιλαμβάνει τόσο τη χρηματοδότηση των έργων όσο και το σύστημα διαχείρισής τους.

Σημειώνεται ότι οι αμοιβές διαθεσιμότητας ύψους 662,78 εκατ. ευρώ, που είχαν ήδη εγγραφεί από το 2023 στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, εντάσσονται πλέον στο Ειδικό Πρόγραμμα ΣΔΙΤ, στο οποίο περιλαμβάνεται και η χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου, ύψους 157,4 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, εξελίσσονται ομαλά οι διαδικασίες που αφορούν απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικές εργασίες, μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ και λοιπές παρεμβάσεις για την υλοποίηση των έργων.

Ήδη, τρία από τα πέντε μεγάλα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, η οποία περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών, την εγκατάσταση των αναδόχων και την εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με το εγκεκριμένο συμβατικό χρονοδιάγραμμα. Πρόκειται για τα έργα:

«Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός των δικτύων άρδευσης του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Ταυρωπού»

«Μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης»

«Αρδευτικό Δίκτυο Υπέρειας Ν. Λάρισας – Ορφανών Ν. Καρδίτσας»

Παράλληλα, για δύο ακόμη μεγάλα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ οι διαδικασίες προχωρούν κανονικά και οι σχετικές συμβάσεις αναμένεται να υπογραφούν το προσεχές διάστημα. Πρόκειται για τα έργα:

«Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Συντήρηση και Λειτουργία Φράγματος Μιναγιώτικου»

• «Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων και συνοδά έργα – Φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας και βασικά έργα αξιοποίησης αρδευτικού νερού»

Η μετάβαση από το χρηματοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο Ειδικό Πρόγραμμα ΣΔΙΤ διαμορφώνει το πλαίσιο για τη συνέχιση της υλοποίησης των έργων, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών υποδομών, στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και στη στήριξη της αγροτικής παραγωγής και των τοπικών οικονομιών».