Η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Μικρασιατών Ιεράπετρας “Αμάλθεια” σας προσκαλεί στην παράσταση “Το κλειδί της καρδιάς” την Τετάρτη 14-1-2026 στην Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στις 8μ.μ.

Συνεχίζοντας τις παραστάσεις μας στο νέο έτος, 104 χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, τιμούμε τις Χαμένες, μα ποτέ, ξεχασμένες Πατρίδες. Μέσα από τις ιστορίες των ηρώων μας, το παρόν και ο παρελθόν ενώνονται, οι μοίρες των ανθρώπων μπλέκονται και υφαίνουν..ζωή, ελπίδα και αγάπη!

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στον “Ιστό” για αγορά τροφίμων προς ενίσχυση συμπολιτών μας.

Κείμενο: Μαριάννα Χαΐτα

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Γιαννίδης

Σκηνογραφία και κατασκευή σκηνικών: Γιώργος Αθανασίου

Τοποθέτηση και επιμέλεια σκηνικών: Μανώλης Χριστάκης

Φωτισμοί: Νίκος Νικολουδάκης

Νανούρισμα: Μαριάννα Χαΐτα (στίχοι) & Γεώργιος Λουτσέτης (σύνθεση)

Επιμέλεια μουσικής: Νίκος Νικολουδάκης

Σχεδιασμός αφίσας: Στέλλα Χριστοφάκη

Σχεδιασμός προγράμματος: Ανδρέας Δρανδάκης

Εκτύπωση σκηνικού: Frizyart Γιάννης Λαμπράκης

Εκτύπωση προγράμματος: Αφοί Σκοκάκη

Εκτύπωση Αφίσας: Ανδρέας Δρανδάκης

Εκτύπωση μπάνερ: Frizyart Γιάννης Λαμπράκης

Φωτογραφίες προγράμματος : Γιώργος Καβουτσιώτης

Προώθηση σε κοινωνικά δίκτυα: Στέλλα Χριστοφάκη

Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας.

Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά και να κάνουμε μαζί αυτό το ταξίδι!