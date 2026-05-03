Την Κυριακή της Σαμαρείτιδος, 10 Μαΐου 2026, πανηγυρίζει ο Ιερός Καθεδρικός Ναός της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος πόλεως Ιεράπετρας. Την φετινή πανήγυρη θα λαμπρύνει με την ευλογητή παρουσία του το άφθαρτο ιερό λείψανο (πόδι) της Αγίας Φωτεινής, το οποίο θα κομίσει στην Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Ναθαναήλ, Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής των Ιβήρων Αγίου Όρους, όπου αιώνες τώρα φυλάσσεται.

Οι Ιερές Ακολουθίες θα τελεσθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα στον πανηγυρίζοντα Ιερό Καθεδρικό Ναό.

Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026, εσπέρας

Ώρα 7.30´ μ.μ.: Υποδοχή του άφθαρτου Ιερού Λειψάνου της Αγίας Φωτεινής στα προπύλαια του ναού, το οποίο θα κομίσει ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Ναθαναήλ, Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής των Ιβήρων Αγίου Όρους.

Στη συνέχεια θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία (Εσπερινός, Όρθρος και Θεια Λειτουργία), προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου.

Σάββατο, 9 Μαΐου 2026, πρωί

Ώρα 7.00´ π.μ.: Ο Όρθρος και η Θεια Λειτουργία.

Σάββατο, 9 Μαΐου 2026, εσπέρας

Ώρα 7.00´ μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτου.

Κυριακή της Σαμαρείτιδος, 10 Μαΐου 2026, πρωί

Ώρα 7.00´ π.μ.: Όρθρος και Αρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου.

ΤΟ ΑΓΙΟ ΛΕΙΨΑΝΟ ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ

Κυριακή της Σαμαρείτιδος, 10 Μαΐου 2026, εσπέρας

Ώρα 6.00´ μ.μ.: Αναχώρηση του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Φωτεινής από την Ιεράπετρα για τη Σητεία.

Ώρα 7.30´ μ.μ.: Υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Φωτεινής στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου πόλεως Σητείας και εν συνεχεία Ιερά Αγρυπνία (Εσπερινός, Όρθρος και Θεια Λειτουργία), προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου.

Κατά τη διάρκεια όλων των παραπάνω Ιερών Ακολουθιών θα τίθεται σε προσκύνηση και ευλογία των πιστών το άφθαρτο πόδι της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής.

Καλούνται οι Αρχές και οι ευσεβείς χριστιανοί να μετάσχουν στις παραπάνω Ιερές Ακολουθίες και να λάβουν την ευλογία της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής.

Από την Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας