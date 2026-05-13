Η εικόνα και η οικονομία της Κρήτης θα αλλάξουν τα επόμενα χρόνια χάρη στην υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων στις υποδομές, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της AKTOR Κατασκευές και της AKTOR Συμμετοχές, κ. Αναστάσιος Αρανίτης, κατά τη διάρκεια συζήτησης για τα μεγάλα έργα της Κρήτης που πραγματοποιήθηκε στο 3ου Forum του «Ελεύθερου Τύπου» στο Ηράκλειο και ανέδειξε τη σημασία των υποδομών για την ανάπτυξη του νησιού.

Ο κ. Αρανίτης μίλησε και για το έργο που έχει αναλάβει ο Όμιλος AKTOR «Συμπληρωματικά έργα ταμιευτήρα Μπραμιανού, Αντιπλημμυρικά έργα Γρά Λυγιάς και φράγματος Μύρτου», ένα σύνθετο υδραυλικό έργο που θα στηρίξει αφενός την αντιπλημμυρική προστασία του Λασιθίου και αφετέρου την καλύτερη διαχείριση των υδάτων της περιοχής.

Όπως τόνισε, πλέον οι μελέτες του έργου ολοκληρώνονται έπειτα από την επικαιροποίηση και ενσωμάτωση στοιχείων που αφορούν την κλιματική αλλαγή και τις νέες τεχνολογίες και οι οποίες οδήγησαν σε αλλαγή της διαστασιολόγησης του φράγματος και σε τροποποίηση των υλικών των δικτύων ώστε να είναι πιο ανθεκτικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Και όπως ανακοίνωσε, μέσα στο καλοκαίρι θα ξεκινήσουν οι εργασίες της κατασκευής του φράγματος και των δικτύων μεταφοράς.

Ολιστικό μοντέλο για τον κύκλο του νερού

Επιπλέον, ο κ. Αρανίτης σχολίασε ότι το θέμα του νερού θα πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά τα επόμενα χρόνια, σημειώνοντας ότι ούτε μία σταγόνα νερού δεν πρέπει να πάει χαμένη. Και έκανε έκκληση να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα ολιστικά και όχι αποσπασματικά με το δεδομένο ότι η κλιματική κρίση έχει ήδη δείξει το αποτύπωμά της στην Ελλάδα με το φαινόμενο της λειψυδρίας να έχει φτάσει και στην Αττική, με τη λύση του στην τελευταία να παραμένει ακόμη εκκρεμής.

Έργα του νερού κατά το πρότυπο του ηλεκτρισμού

Μία συνολική διαχείριση των έργων του κύκλου του νερού (αντιπλημμυρικά, φράγματα, δίκτυα υδάτων, αφαλατώσεις κτλ.) μέσα από ένα σύστημα υδραυλικής ενέργειας, αντίστοιχου με εκείνο της ηλεκτρικής ενέργειας, θα ήταν προς την κατάλληλη κατεύθυνση, πρόσθεσε. Και συμπλήρωσε ότι στην Κρήτη αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) που μπορεί να παίξει έναν τέτοιο κεντρικό ρόλο και να γίνει μοντέλο και για άλλες περιοχές της χώρας, ώστε να λειτουργήσουμε προληπτικά έναντι της κλιματικής αλλαγής και της λειψυδρίας. Ο κ. Αρανίτης επισήμανε ότι ο Όμιλος AKTOR διαθέτει μακρά εμπειρία στα έργα του κύκλου του νερού και σήμερα υλοποιεί μεγάλα σχετικά έργα, δημόσια ή ΣΔΙΤ, σε όλη την Ελλάδα.