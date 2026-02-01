Η Ιεράπετρα σας περιμένει γεμάτη εκπλήξεις και το πιο ΚΟΥΖΟΥΛΟ καρναβάλι της Κρήτης. Παρουσιαστής του καρναβαλιού θα είναι ο Νικόλας Φραγκιουδάκης ενώ το πρόγραμμα υπόσχεται να τα έχει όλα: Φουνάρες, Pijama Run και ατελείωτες εκπλήξεις!