Σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, ανοίγει το Δικταίον Άντρον στο Οροπέδιο Λασιθίου. Ο Δήμαρχος Οροπεδίου του Δήμου Αγίου Νικολάου μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ τόσο για το σπήλαιο όσο και για την Πλατεία Ευρώπης, όπου οι εργασίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Ο Δήμαρχος υπογράμμισε πως αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής – την 1η Ιανουαρίου 2024-, η πρώτη επίσημη ενημέρωση που είχε ως νεοεκλεγείς Δήμαρχος πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2024 στο Υπουργείο Πολιτισμού, όπου συναντήθηκε με την Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη. Όπως είπε, ενημερώθηκε ότι το συγκεκριμένο έργο είχε σχεδόν απενταχθεί και τα χρονικά περιθώρια ήταν ελάχιστα. Υπογράμμισε πως, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, έως τις 12 Απριλίου 2024 έπρεπε να υπάρχει έστω ένας ανάδοχος, διαφορετικά το έργο θα απεντασσόταν στο σύνολό του και το σπήλαιο θα έκλεινε επ’ αόριστον, μέχρι να βρεθεί νέα χρηματοδότηση και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες.

Όπως εξήγησε, η παρούσα δημοτική αρχή αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα καταβάλλοντας ουσιαστική προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η αποπεράτωση του έργου. Πρόσθεσε πως τα υποέργα μοιράστηκαν ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Οροπεδίου. Διευκρίνισε ότι ο Δήμος ανέλαβε τις βραχοστερεώσεις, ενώ κατάφεραν έως τις 9 Απριλίου να έχουν ανάδοχο. Φτάνοντας στο σήμερα, τόνισε πως έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες εντός του σπηλαίου, από τις βραχοστερεώσεις μέχρι τα σκαλοπάτια, τον φωτισμό και τον καθαρισμό.

Η είσοδος στο σπήλαιο

Αναφερόμενος στην είσοδο προς το σπήλαιο, ο Δήμαρχος ενημέρωσε ότι όλοι οι επισκέπτες θα εισέρχονται κανονικά ακολουθώντας το νέο μονοπάτι, το οποίο οδηγεί στο Δικταίον Άντρον. Διευκρίνισε ακόμη πως, κατά τη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες στην Περιφέρεια Κρήτης με την Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη και τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, αποφασίστηκε η δωρεάν είσοδος για το κοινό τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του σπηλαίου. Από σήμερα λοιπόν έως και τις 7 Ιουνίου η είσοδος στο σπήλαιο θα είναι δωρεάν, ενώ από τις 8 Ιουνίου και για τη συνέχεια της τουριστικής περιόδου θα ισχύει το προβλεπόμενο εισιτήριο.

Για την Πλατεία Ευρώπης

Ερωτηθείς για την Πλατεία Ευρώπης, ο Δήμαρχος ενημέρωσε πως έως τις 30 Ιουνίου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί η πλατεία, τα μονοπάτια και όλες οι παρεμβάσεις που εκκρεμούν. Σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί ήδη το 70%-80% του έργου. Ο εργολάβος περιμένει ακόμη την απαραίτητη προμήθεια πέτρας, εξηγώντας πως η καθυστέρηση οφείλεται κυρίως στη διαδικασία κοπής της. Παρ’ όλα αυτά, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η παραλαβή των υλικών, ενώ, όπως σημείωσε, η τοποθέτηση της πέτρας δεν θα καθυστερήσει.

Συνεργασία

Ο Δήμαρχος υπογράμμισε πως υπήρξε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ της δημοτικής αρχής και των εμπλεκόμενων φορέων, δηλαδή του Υπουργείου, της Περιφέρειας και της εταιρείας «Δαίδαλος», γεγονός που απέδωσε και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν έκρυψε, πως υπήρχαν έντονες πιέσεις, τα χρονοδιαγράμματα ήταν ιδιαίτερα στενά και η γραφειοκρατία συγκεκριμένη, ωστόσο η προσπάθεια συνεχίστηκε και τελικά το έργο ολοκληρώνεται με επιτυχία. Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, το Υπουργείο, την Περιφέρεια, την εταιρεία Δαίδαλος, το προσωπικό του Δήμου Οροπεδίου, την τεχνική υπηρεσία, την οικονομική υπηρεσία αλλά και τη δημοτική επιτροπή.

Συνεχίζουν!

Ολοκληρώνοντας, δήλωσε πως δεν πρόκειται να σταματήσουν εδώ, αλλά θα συνεχίσουν με τον ίδιο και ακόμη μεγαλύτερο ζήλο να αγωνίζονται και να προσπαθούν για το καλό του Οροπεδίου. Τόνισε επίσης πως το έργο του Δικταίου Άντρου συγκαταλέγεται στα έργα ανά την Ελλάδα που έχουν δεχθεί έντονη κριτική και πόλεμο, επισημαίνοντας όμως ότι η δημοτική αρχή θα συνεχίσει να εργάζεται και να προχωρά με πράξεις και αποτέλεσμα, αδιαφορώντας για τα κακόβουλα σχόλια.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ