Με χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη της νέας αθλητικής χρονιάς!
Οι προπονήσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 17:00. Ο Αγιασμός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, στις 16:00, παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και των προπονητών του ΑΟΑΝ.
Οι εγγραφές συνεχίζονται μέχρι και τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.
Καλούμε όλους τους γονείς, τους αθλητές και τα μικρά παιδιά να στηρίξουν την ομάδα και τη φετινή προσπάθεια!
Μαζί χτίζουμε το μέλλον του αθλητισμού στο Οροπέδιο Λασιθίου!
Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου