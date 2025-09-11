Με χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη της νέας αθλητικής χρονιάς!

Οι προπονήσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 17:00. Ο Αγιασμός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, στις 16:00, παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και των προπονητών του ΑΟΑΝ.

Οι εγγραφές συνεχίζονται μέχρι και τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.