Εκ μέρους του φορέα, εκφράζονται θερμές ευχές για την εκλογή τους και καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνουν. Παράλληλα, το Επιμελητήριο δηλώνει την πρόθεσή του για στενή και εποικοδομητική συνεργασία, με κοινό στόχο την ενίσχυση του εμπορικού κόσμου και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Κρήτη.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λασιθίου, σας εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια για την εκλογή σας στη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, καθώς και για τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας και δηλώνουμε τη διάθεσή μας για συνεργασία προς όφελος του εμπορικού κόσμου και της επιχειρηματικότητας της Κρήτης.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

του Επιμελητηρίου Λασιθίου

Θωμάς Ν. Χαριτάκης