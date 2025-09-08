Η Εθνική Ελλάδας ποδοσφαίρου συνεχίζει σήμερα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, τους αγώνες της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού

Aντιμετωπίζει την Εθνική Δανίας στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 21:45 και ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του ALPHA.

Οι αντίπαλοι της Εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 είναι η Λευκορωσία, η Δανία και η Σκωτία. Η πρώτη θέση στον όμιλο δίνει απευθείας εισιτήριο στο Μουντιάλ, ενώ η δεύτερη θέση θα δώσει μια δεύτερη ευκαιρία μέσω των playoffs.

Το πρόγραμμα της Εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026:

05/09/25 21:45 Ελλάδα – Λευκορωσία (5-1)

08/09/25 21:45 Ελλάδα – Δανία

09/10/25 21:45 Σκωτία – Ελλάδα

12/10/25 21:45 Δανία – Ελλάδα

15/11/25 21:45 Ελλάδα – Σκωτία

18/11/25 21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα