Στην ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου, για την στήριξη της κρητικής ελιάς, ο επίτροπος Γεωργίας Κριστόφ Χάνσεν απάντησε ότι «μπορεί να χορηγηθεί έκτακτη στήριξη δυνάμει του άρθρου 219 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, κατόπιν αιτήματος του οικείου κράτους μέλους, για την αντιμετώπιση διαταραχών της αγοράς» ωστόσο σημείωσε πως «μέχρι σήμερα, οι εθνικές Αρχές δεν έχουν υποβάλει αίτημα ενεργοποίησης των εν λόγω διατάξεων για τη στήριξη των ελαιοπαραγωγών».

Επίσης διαβεβαιώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «είναι έτοιμη να παράσχει τεχνική και διοικητική υποστήριξη κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους». Όπως αναφέρει: «Ειδική στήριξη μπορεί να παρασχεθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της Ελλάδας για την περίοδο 2023-2027, μεταξύ άλλων για επενδύσεις στην άρδευση και επενδύσεις που αποσκοπούν στην αποκατάσταση του γεωργικού δυναμικού μετά από καταστροφικά συμβάντα. Εναπόκειται στη διαχειριστική Αρχή να διαθέσει χρηματοδότηση για τις εν λόγω παρεμβάσεις».

Σχολιάζοντας την απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου , ο κ. Αρναούτογλου την χαρακτηρίζει «κόλαφο» για την κυβέρνηση. «Δεν μιλάμε για ευρωπαϊκούς περιορισμούς ή για έλλειψη εργαλείων. Μιλάμε για μια κυβέρνηση που δεν ζήτησε καν τη στήριξη που δικαιούνται οι παραγωγοί. Η Κρήτη πληρώνει την ανικανότητα και την αδιαφορία της Αθήνας», τονίζει.