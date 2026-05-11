Υπογράφηκε από τον κ. Αντιπεριφερειάρχη η απόφαση περί προληπτικής απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές NATURA της ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ κατά την αντιπυρική περίοδο 2026.

Για φέτος ισχύει το ίδιο με την περσινή αντιπυρική περίοδο και σε ότι αφορά το Δήμο μας ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ καθ’ όλη την αντιπυρική περίοδο από τις 22:00 κάθε μέρα μέχρι τις 06:00 της επόμενης η διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων εντός της περιοχής του φοινικόδασους ΒΑΪ.