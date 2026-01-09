Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την αιφνίδια απώλεια του αγαπητού Γιώργου Πάγκαλου, ενός άξιου μηχανικού και Προϊσταμένου του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Ο εκλιπών υπήρξε ένας εξαιρετικός επιστήμονας και άνθρωπος, με ήθος, συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης συνεργασίας μας, συνέβαλε καθοριστικά με τις γνώσεις, την εμπειρία και τη συνεργατική του διάθεση στην προώθηση σημαντικών έργων για τον τόπο μας όπως ο καθαρισμός όλων των ποταμών και ρεμάτων της περιοχής και η αντικατάσταση της γέφυρας του Άι Γιάννη.

Η απώλειά του αποτελεί βαρύ πλήγμα όχι μόνο για την Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και για την ευρύτερη κοινωνία του Λασιθίου.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συναδέλφους του.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ