Δυναμική ήταν η σημερινή κινητοποίηση των αγροτών του Δήμου Σητείας η οποία είχε ως τελικό προορισμό το Δημοτικό κατάστημα Σητείας όπου και παραδόθηκε ψήφισμα με κύριο αίτημα το περιεχόμενο του να συζητηθεί σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο και έγινε αποδεκτό.

Την αντιπροσωπεία των αγροτών υποδέχθηκαν στο γραφείο του Δημάρχου, ο οποίος δεν ήταν δυνατό να παρευρεθεί λόγω ασθενείας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Μάρω Νικητάκη, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ Στέλιος Σπυριδάκης και ο Αντιδήμαρχος Άρδευσης κ Γιάννης Σκαρβελάκης οι οποίοι και έκαναν γνωστή τη βούληση της Δημοτικής Αρχής να παραμείνει σταθερός συμπαραστάτης στους αγώνες των ανθρώπων που στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα του τόπου μας, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική συνοχή της περιοχής.

Από την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων, ο Δήμος Σητείας τοποθετήθηκε ξεκάθαρα υπέρ των αιτημάτων τους και αυτό θα συνεχίσει να κάνει διεκδικώντας δίκαιες και βιώσιμες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.