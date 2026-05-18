Παρουσία του Δημάρχου Σητείας κ. Γιώργου Ζερβάκη και του Αντιδημάρχου Καθημερινότητας κ. Νίκου Φυγετάκη παρελήφθησαν σήμερα δύο νέα οχήματα, τα οποία εντάσσονται πλέον στον στόλο του Δήμου, με στόχο την ενίσχυση και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών.

Τα νέα οχήματα αποκτήθηκαν μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο της κήρυξης του Δήμου Σητείας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά την πλημμύρα του 2022 που έπληξε την περιοχή και θα συμβάλουν στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, διευκολύνοντας την άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών σε αιτήματα των πολιτών και στην κάλυψη των αναγκών καθημερινότητας σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γιώργος Ζερβάκης τόνισε ότι η ενίσχυση του στόλου οχημάτων αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της δημοτικής αρχής, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών και της ποιότητας ζωής των δημοτών.