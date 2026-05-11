Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για τις νέες εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων και βρεφών, στους παιδικούς- βρεφικούς σταθμούς του Δήμου Σητείας, ξεκινούν σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και θα διαρκέσουν έως και την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπαίνοντας στο παρακάτω link: https://aitima.sitia.gr/
Τα δικαιολογητικά και η αίτηση εγγραφής/επανεγγραφής, το σύστημα μοριοδότησης, η οικονομική συμμετοχή των γονέων, η ιατρική βεβαίωση υγείας βρεφών και νηπίων, η υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του Κανονισμού λειτουργίας των Σταθμών καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας, βρίσκονται αναρτημένα στην πλατφόρμα εγγραφής https://aitima.sitia.gr/.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας :
2843029153 (Κρασαδάκη Ειρήνη)