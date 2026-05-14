Την αποστολή του Ναυτικού Ομίλου Σητείας που συμμετείχε με σημαντικές διακρίσεις στο 11ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα SUP Τεχνικού Αγώνα 1000μ. & τη 2η Φάση Πανελληνίων Κυπέλλων Sprint & Μεγάλων Αποστάσεων SUP, υποδέχτηκαν σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα ο Δήμαρχος Σητείας κ Γιώργος Ζερβάκης και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοίκησης, Πληροφορικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Γεωπάρκου κ Κωστής Λυμπερίου.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Ομίλου, με το δεξί και σύσσωμη η Ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Σητείας στη Θεσσαλονίκη με αποστολή 31 ατόμων (20 αθλητές/τριες, προπονητές, ΔΣ και συνοδοί). Η δυναμική παρουσία τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο έκανε την ομάδα μας να ξεχωρίσει και στο 11ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα SUP Τεχνικού Αγώνα 1000μ. & 2η Φάση Πανελληνίων Κυπέλλων Sprint & Μεγάλων Αποστάσεων SUP 2026 που διοργανώθηκε 8-10 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη από την Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε Καγιάκ, SUP & SURF και το Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης.

Στα ευχάριστα νέα του τριημέρου οι αθλητές και αθλήτριες του ΝΟΣ Σταματάκη Γεωργία, Κατσαβαβάκη Θεοδώρα, Κοκολάκης Μάνος στους Under 18 Γυναικών- Ανδρών αντίστοιχα καθώς και η Καραΐνδρου Νάνσυ στην κατηγορία των Γυναικών με τις μέχρι τώρα επιδόσεις τους κατάφεραν και πήραν το εισιτήριο τους για την εθνική ομάδα που θα συσταθεί τελικώς με την ολοκλήρωση της 3ης Φάσης Πανελληνίου Πρωταθλήματος και Πανελληνίου Κυπέλλου στα τέλη του Ιούνη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Πανελλήνιο Κύπελλο Sprint 100μ. (2η φάση) Κοκολάκης Εμμανουήλ Εφήβων Σταματάκη Γεωργία Κορασίδων Καραΐνδρου Νάνσυ Γυναικών Γιακουμάκη Ελένη Γυναικών 4η Μεσλεμέ Χριστιάνα Γυναικών Δανδουλάκη Ειρήνη Γυναικών 40+ Λογκάκη Ειρήνη Γυναικών 40+ Σαραντώνης Μανώλης Ανδρών 40+ 11ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα SUP Τεχνικός Αγώνας 1000μ. Σταματάκη Γεωργία Κορασίδων Κατσαβαβάκη Θεοδώρα Νεανίδων Κοκολάκης Εμμανουήλ Εφήβων 5ος Σφακιωτάκης Γιώργος Εφήβων 6η Ορφανουδάκη Βαλεντίνα Κορασίδων Γιακουμάκη Ελένη Γυναικών 4η Μεσλεμέ Χριστιάνα Γυναικών Λογκάκη Ειρήνη Γυναικών 40+ Καραγιώργου Αγγελική Γυναικών 40+ 4η Δανδουλάκη Ειρήνη Γυναικών 40+ Σαραντώνης Μανώλης Ανδρών 40+ Συντυχάκης Σπυρίδων Ανδρών 40+ 4η Κριτσωτάκη Αθανασία Γυναικών 50+ Πανελλήνιο Κύπελλο (2η Φάση) Μεγάλων Αποστάσεων 10χμ. Κατσαβαβάκη Θεοδώρα Νεανίδων 4ος Σφακιωτάκης Γιώργος Εφήβων Σταματάκη Γεωργία Κορασίδων 6η Ορφανουδάκη Βαλεντίνα Κορασίδων Καραΐνδρου Νάνσυ Γυναικών 4η Γιακουμάκη Ελένη Γυναικών 5η Μεσλεμέ Χριστιάνα Γυνακών Καραγιώργου Αγγελική Γυναικών 40+ Λογκάκη Ειρήνη Γυναικών 40+ Δανδουλάκη Ειρήνη Γυναικών 40+ 4ος Σαραντώνης Μανώλης Ανδρών 40+ 5ος Συντιχάκης Σπύρος Ανδρών 40+ 6ος Φρυσούλης Ιωάννης Ανδρών 40+

Στα ομαδικά αγωνίσματα του τεχνικού αγώνα 1000μ. το δίδυμο Σταματάκη Γεωργία και Ορφανουδάκη Βαλεντίνα κατέκτησαν την πρώτη θέση στην κατηγορία των Κορασίδων & στην Κατηγορία των Εφήβων είχαμε το χρυσό ομαδικό μετάλλιο από την τριάδα φωτιά Κοκολάκης Μάνος, Σφακιωτάκης Γιώργος και Βιδάκης Νίκος.

Φανταστικές εμφανίσεις είχαμε επίσης στην κατηγορία fun των 5χμ. από τις αθλούμενες Φλώρα Δουζένη και Αρβανιτίδου Γιώτα. Την αποστολή των αθλητών και αθλητριών συνόδεψαν οι Προπονήτριες Νάνσυ Καραΐνδρου και Ελένη Γιακουμάκη, η Έφορος SUP του ΝΟΣ Φλώρα Δουζένη, ο πρόεδρος του ΝΟΣ Νικόλας Ζερβάκης, σύσσωμο το ΔΣ και γονείς αθλητών. Στο πλευρό του Ναυτικού Ομίλου Σητείας έδωσαν το παρών ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γεώργιος Ζερβάκης με την σύζυγό του κα Μαρίνα Σταματάκη.

Ευχαριστούμε θερμά για την υπέροχη διοργάνωση και φιλοξενία την Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ, SUP, Surfing, τον Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης και ThesSUP, και όλους όσους συντέλεσαν σε αυτή την όμορφη διοργάνωση.