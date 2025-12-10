Σε ένα συνολικό σχεδιασμό που υπερβαίνει τις 700.000,00ευρω σε ολόκληρο το εύρος του Δήμου, συμπεριλαμβάνεται και η παιδική χαρά του Πισκοκεφάλου, αυτοψία στο εργοτάξιο της οποίας πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμαρχος Σητείας κ Γιώργος Ζερβάκης, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ Στέλιο Σπυριδάκη και τον Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πισκοκεφάλου κ Δημήτρη Σαββόπουλο, προκειμένου να διαπιστώσει την πρόοδο αλλά και την ποιότητα του έργου.

Υλοποιώντας τη δέσμευση της η παρούσα Δημοτική Αρχή δίνει προτεραιότητα στις Δημοτικές Κοινότητες και στις ανάγκες τους, με οφειλόμενα έργα δεκαετιών τα οποία ήρθε η ώρα να τους αποδοθούν, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Ο Δήμαρχος Σητείας κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στο έργο αναφέρθηκε στον γενικότερο σχεδιασμό, ο οποίος είναι σε εξέλιξη, για όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα δίνοντας με τον τρόπο αυτό την πρέπουσα βαρύτητα στην αναβάθμιση της ενδοχώρας του Δήμου.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ