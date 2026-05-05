Προσκαλούμε όλους όσους αγαπούν τη φύση, τον πολιτισμό και την πεζοπορία να συμμετέχουν στο καθαρισμό του μονοπατιού “Κάτω Βρύση – Παναγία – Περιβόλια” στους Πεύκους την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 στις 10:00 π.μ.
Μια πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Πεύκων με την υποστήριξη του Γεωπάρκου Σητείας
Μία δράση για την ανάδειξη και αναβίωση των παραδοσιακών διαδρομών του χωριού μας, για να διατηρήσουμε ζωντανή την τοπική μας κληρονομιά.
Σημείο συνάντησης: Κάτω Βρύση
Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να έχουν μαζί τους τα προστατευτικά γάντια τους και εργαλεία κηπουρικής.
Συντονιστής Γεωπάρκου Σητείας