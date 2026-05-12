Σάββατο 23 Μαϊου 2026
Πολύκεντρου Δήμου Σητείας και ώρα 18:30
Είσοδος 5 ευρώ για τη στήριξη του ΚΑΠΗ του Δήμου Σητείας
Σκοπός της ταινίας είναι η επιβραύβευση των φροντιστών των ανθρώπων που νοσούν, καθώς και να ενημερώσει το κοινό και να τους προτρέψει να οικειοποιηθούν και να εξοικειωθούν με τη νόσο.
Υπόθεση:
Όλα ξεκινούν όταν ένα «γκρουπ θέραπι» φροντιστών ατόμων με Αλτσχάιμερ συναντιέται με σκοπό να μιλήσει για τους φόβους, τις ενοχές, τις άσχημες και καλές στιγμές που έζησε. Μέσα στην ομάδα αυτή βρίσκεται η Ελένη. Πρόκειται για μία νέα φροντιστή, που δεν μπορεί να δεχτεί πως η μητέρα της δεν θα την θυμάται. Στιγμές έντονης αγωνίας και πόνου διαδραματίζονται και πρωταγωνιστούν στη ζωή της. Όχι όμως για πολύ. Γιατί κάποια στιγμή φτάνει η ώρα της αποδοχής…
Το «Για θύμισε μου» αποτελεί την πρώτη ταινία μεγάλου μήκους στην Ελλάδα που πραγματεύεται και προσεγγίζει τη νόσο Αλτσχάιμερ. Την προσπάθεια αγκάλιασαν και πολλοί καταξιωμένοι ηθοποιοί με ειδικές guest συμμετοχές σε πολύ ιδιαίτερους ρόλους, μεταξύ των οποίων ο Γιώργος Κιμούλης, Γιάννης Ζουγανέλης, ο Κώστας Αποστολάκης, η Κάρμεν Ρουγγέρη, ο Γιώργος Χρανιώτης, η Τάνια Ρόκκα και ο Γιάννης Τσουρουνάκης, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της δημιουργού και επισκέφτηκαν το νησί για τις ανάγκες των γυρισμάτων τα οποία ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2019.
Όλα τα έσοδα από τις προβολές στις οποίες ήταν αρωγός έχουν διατεθεί στην Αλληλεγγύη Ηρακλείου Εταιρία Alzheimer και υγιούς Γήρανσης.
Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Ηράκλειο στις 30 Οκτωβρίου 2019 στην κατάμεστη αίθουσα του κινηματοθέατρου Αστόρια. Τη βραδιά παρουσίασε η διακεκριμένη δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολοπούλου και την ταινία προλόγισε ο μεταφραστής και συγγραφέας Αύγουστος Κορτώ.
Ακολούθησαν sold out προβολές σε όλη την Κρήτη και την Αθήνα, ενώ το Φεβρουάριο ξεκίνησε το ταξίδι της στη βόρεια Ελλάδα. Πραγματοποιήθηκαν προβολές στα Ιωάννινα, τα Τρίκαλα, τη Λάρισα, το Βόλο, τα Γρεβενά, την Κοζάνη με μεγάλη επιτυχία και πληθώρα κόσμου να συγχαίρει τη Μαρία και την ομάδα της για την προσπάθεια και το άρτιο αποτέλεσμα.
Προγραμματίστηκαν επιπλέον προβολές σε Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησο και σε άλλες πόλεις και νησιά της χώρας, οι οποίες όμως αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας.
Στις 02 Σεπτεμβρίου 2023, οργανώθηκε μια μεγάλη εκδήλωση, για τον εορτασμό των 5 χρόνων της ταινίας, από την πρώτη επικοινωνία με το κοινό, στο Πολιτιστικό & Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Τη βραδιά – ανασκόπηση με τίτλο «Σαν εαυτό σου…με προσέχεις» παρουσίασαν η δημιουργός και ψυχολόγς Μαρία Σβολιαντοπούλου και ο υπεύθυνος παραγωγής και επικοινωνίας Αδαμάκης Χρήστος. Όλα τα έσοδα από την εκδήλωση έχουν διατεθεί στην Αλληλεγγύη Ηρακλείου.
Στις 12 Οκτωβρίου 2024, σε συνεργασία με την Ελληνική Πρεσβεία της Κίνας, πραγματοποιήθηκε προβολή της ταινίας στο Πεκίνο, στην κατάμεστη αίθουσα προβολών του Housing Branch of Diplomatic Service Group Corporation Ltd. Την ταινία προλόγισε ο πρέσβης Δρ. Ευγένιος Καλπίρης.
Την Παρασκευής 15 Νοεμβρίου 2024, πραγματοποιήθηκε και η δεύτερη προβολή της ταινίας μας, στην αίθουσα προβολών του Ινστιτούτου Cervantes στο Πεκίνο.Και αυτή η προβολή διοργανώθηκε από το Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Κίνα. Αποτέλεσαι την ελληνική συμμετοχή στο EUNIC Film Festival “There is ability in disability” με τη συμμετοχή ταινιών από ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν με τα πολιτιστικά ιντστιτούτα ή τις Πρεσβείες τους στο φορεά European Union National Institutes for Culture (EUNIC). Την ταινία προλόγισε η επικεφαλής του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας Πεκίνου, Γιάννα Κακαλίδη.
Συντελεστές:
Σενάριο: Μαρία Σβολιαντοπούλου
Σκηνοθεσία: Αντώνης Ρενιέρης / Σβολιαντοπούλου Μαρία
Ηχοληψία: Μάνος Συγλέτος, Άλεξ Κουναλάκης
Κάμερα: Μάνος Λιανδράκης
Μοντάζ: Μάνος Τσουρουνάκης
Graphics Design: Θοδωρής Δούσμανης, Άρης Βεισάκης
Make up artist: Κατερίνα Πάνου
Βοηθός μακιγιάζ : Paula Alexandra Iftimiciuc , Σέβη Μακρακη
Hair Stylist: Έλσα Τσαουσάκη, Μαρίνα Παπαδακη
Styling: Βέρα Μαθιουδακη
Σκηνογραφία: Γιάννα Καλαιτζάκη, Βασιλικού Ελένη
Φωτογραφίες πλατό: Στέλλα Βαρδάκη, Μαρία Δακανάλη, Παύλος Βερίγος
Νομική Σύμβουλος: Έφη Δρακογιαννάκη
Βοηθός Παραγωγής: Φωτεινή Στεφανάκη
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Χρήστος Αδαμάκης
Πρωταγωνιστούν: Ανδριανή Αγγελιδάκη, Αμαλία Ζαργιανάκη
Τους ρόλους υποδύθηκαν οι:Πέτρος Φαρσαρακης, Γιώργος Κανάκης, Σταυρούλα Μηλιου, Λιλιάνα Νιταδωρακη, Γιάννης Σταρίδας, Νίκος Τζουλιαδακης, Εύα Καλμπακη, Γιώργος Γιαννακοπουλος, Χαρά Χειλαδάκη, Γιώργος Κανάκης, Πάνος Ιωαννιδης, Ξανθίππη Βουτσαλα, Γιάννης Σουγκλακος, Κώστας Βεζυράκης, Μαρία Χαλαμπαλακη, Ειρήνη Τζιράκη, Ιωάννα Χωματά, Γιώργος Φραγκιαδάκης, Χάρης Σουλτάτος, Χρυσά Κυρατζη
Το τραγούδι των τίτλων έχουν επιμεληθεί η Δέσποινα Σπαντιδάκη στους στίχους και η Βουλα Στρατάκη στη μουσική και το τραγούδι.
Το soundtrack ερμηνεύουν οι Bouche Fermee σε σύνθεση της Μαρίας Γούβαλη με πρωτότυπη μουσική, εμπνευσμένη από το σενάριο και τη θεματολογία της ταινίας (βρίσκεται διαθέσιμο στο YouTube).
Η προσπάθεια είναι 100% εθελοντική, συμμετείχαν πάνω από 80 εθελοντές και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πανελλήνιου Οργανισμού Νόσου Alzheimer, της Εταιρίας Alzheimer Αθηνών της Αλληλεγγύης Ηρακλείου Εταιρία Alzheimer και υγιούς Γήρανσης και της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχαϊμερ & Συγγενών Διαταραχών Βόλου.
Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Ομίλου ΚρήτηTv και entospolis.gr στην επικοινωνία.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Συμμετείχε στο San Francisco Greek Film Festival, το μακροβιότερο φεστιβάλ Ελληνικών και Κυπριακών ταινιών της Αμερικής, το οποίο έλαβε χώρα από τις 08 έως και τις 16 Απριλίου 2022
Στις 23 Νοεμβρίου 2021 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Σουηδία στο Kulturhuset Stadsteatern, στο “New European Film 2021: Debut films” σε συνεργασία με την Ελληνική και τη Βρετανική Πρεσβεία της Στοκχόλμης, το Goethe Institut Στοκχόλμης και το Γαλλικό Ινστιτούτο Σουηδίας. Στόχος της σειράς προβολών είναι να δώσει την ευκαιρία στο σουηδικό κοινό να γνωρίσει τις σύγχρονες τάσεις του Ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Η θεματική εστιάζεται στην πρώτη ταινία σκηνοθετών που εμφανίσθηκαν στο χώρο του κινηματογράφου κατά την τελευταία τριετία.
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2023, Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, η ταινία προβλήθηκε στο Λουξεμβούργο σε συνεργασία με την Ελληνική Κινηματογραφική Λέσχη Λουξεμβούργου ενώ στις 28 & 29 Οκτωβρίου στα Palace Cinema της Μελβούρνης, στο πλαίσιο του Ελληνικού Φεστιβάλ της Αυστραλίας. Τα έσοδα έχουν διατεθεί στην Αλληλεγγύη Ηρακλείου.
Η ταινία καθ’ όλη τη διάρκεια της καραντίνας, μέχρι και σήμερα, η ταινία συμμετείχε και διαγωνίστηκε σε 48 διαδικτυακά και όχι μόνο φεστιβάλ κινηματογράφου με συμμετοχές από όλο τον κόσμο (με τον τίτλο Remind Me) και έχει αποσπάσει μέχρι στιγμής περισσότερα από 30 βραβεία σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία.