Σκοπός της ταινίας είναι η επιβραύβευση των φροντιστών των ανθρώπων που νοσούν, καθώς και να ενημερώσει το κοινό και να τους προτρέψει να οικειοποιηθούν και να εξοικειωθούν με τη νόσο.

Υπόθεση:

Όλα ξεκινούν όταν ένα «γκρουπ θέραπι» φροντιστών ατόμων με Αλτσχάιμερ συναντιέται με σκοπό να μιλήσει για τους φόβους, τις ενοχές, τις άσχημες και καλές στιγμές που έζησε. Μέσα στην ομάδα αυτή βρίσκεται η Ελένη. Πρόκειται για μία νέα φροντιστή, που δεν μπορεί να δεχτεί πως η μητέρα της δεν θα την θυμάται. Στιγμές έντονης αγωνίας και πόνου διαδραματίζονται και πρωταγωνιστούν στη ζωή της. Όχι όμως για πολύ. Γιατί κάποια στιγμή φτάνει η ώρα της αποδοχής…

Το «Για θύμισε μου» αποτελεί την πρώτη ταινία μεγάλου μήκους στην Ελλάδα που πραγματεύεται και προσεγγίζει τη νόσο Αλτσχάιμερ. Την προσπάθεια αγκάλιασαν και πολλοί καταξιωμένοι ηθοποιοί με ειδικές guest συμμετοχές σε πολύ ιδιαίτερους ρόλους, μεταξύ των οποίων ο Γιώργος Κιμούλης, Γιάννης Ζουγανέλης, ο Κώστας Αποστολάκης, η Κάρμεν Ρουγγέρη, ο Γιώργος Χρανιώτης, η Τάνια Ρόκκα και ο Γιάννης Τσουρουνάκης, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της δημιουργού και επισκέφτηκαν το νησί για τις ανάγκες των γυρισμάτων τα οποία ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2019.

Όλα τα έσοδα από τις προβολές στις οποίες ήταν αρωγός έχουν διατεθεί στην Αλληλεγγύη Ηρακλείου Εταιρία Alzheimer και υγιούς Γήρανσης.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Ηράκλειο στις 30 Οκτωβρίου 2019 στην κατάμεστη αίθουσα του κινηματοθέατρου Αστόρια. Τη βραδιά παρουσίασε η διακεκριμένη δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολοπούλου και την ταινία προλόγισε ο μεταφραστής και συγγραφέας Αύγουστος Κορτώ.

Ακολούθησαν sold out προβολές σε όλη την Κρήτη και την Αθήνα, ενώ το Φεβρουάριο ξεκίνησε το ταξίδι της στη βόρεια Ελλάδα. Πραγματοποιήθηκαν προβολές στα Ιωάννινα, τα Τρίκαλα, τη Λάρισα, το Βόλο, τα Γρεβενά, την Κοζάνη με μεγάλη επιτυχία και πληθώρα κόσμου να συγχαίρει τη Μαρία και την ομάδα της για την προσπάθεια και το άρτιο αποτέλεσμα.

Προγραμματίστηκαν επιπλέον προβολές σε Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησο και σε άλλες πόλεις και νησιά της χώρας, οι οποίες όμως αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας.