Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία», των βραβευμένων με τη Γαλάζια Σημαία ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας μας. Από το Δήμο Σητείας βραβεύτηκαν οι παραλίες:

Ανάληψη Βάι/Φοινικόδασος Βουρλιά Κάτω Ζάκρος Κουρεμένος Λαγούφα/Μικρή Πόλη Κρήτη Λιμανάκι Μακρύγιαλος-Λαγκούφα/Sunwing Makrigialos Beach Σητεία 1-Γαλλικό/Sitia Beach Σητεία 1/Γαλλικό Χιόνα

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Σητείας, κ. Μάνος Δρακάκης, εκπροσωπώντας τον Δήμο Σητείας στην επίσημη εκδήλωση ανακοίνωσης των βραβευμένων με τη «Γαλάζια Σημαία» σημείων για το έτος 2026. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Ploes Floating Venue στο Παλαιό Φάληρο, υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας.